Anthony Davis mène les Lakers sans LeBron devant les Warriors pour une 7e ligne droite

Jeudi soir, il n’y avait pas de LeBron James, pas de problème du tout pour les Lakers de Los Angeles alors qu’Anthony Davis a propulsé le Lake Show à leur septième victoire consécutive dans une raclée 116-86 des Golden State Warriors, qui a ajouté une autre perte à leur ligue -le pire record hier soir. Cela n’a pas aidé les Warriors que Draymond Green ait été éjecté après seulement 10 minutes de temps de jeu.

Davis avait 23 points et six rebonds tandis que Kyle Kuzma menait les Lakers en quelques minutes jouées, marquant 18 points en 29 minutes d’action. Les Lakers ont gagné le match même s’ils n’avaient pas particulièrement bien tiré le ballon de l’extérieur, mais ils étaient toujours à plus de 51,7% du peloton dans l’ensemble malgré leur nuit difficile du périmètre. Rajon Rondo a également bien joué en tant que gardien du point de départ, un rôle qu’il a assumé dans le jeu où James siège, terminant avec 12 points et six passes décisives.

En plus de ces joueurs plus connus, Markieff Morris s’est également mouillé les pieds dans un uniforme des Lakers. Morris a récolté huit points et quatre rebonds lors de son deuxième match en tant que Laker.

Les Lakers ont encore deux matchs à jouer sur la route, à Memphis et à la Nouvelle-Orléans.

.