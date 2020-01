Anthony Davis n’a pas encore sprinté ni joué avec contact depuis l’automne

Le grand homme de la star des Lakers de Los Angeles, Anthony Davis, était de retour sur le terrain d’entraînement en uniforme mardi matin, mais il ne fait toujours rien à toute vitesse, ce qui rend son retour sur le terrain mercredi soir une entreprise discutable.

Davis a parlé à des journalistes au centre d’entraînement des Lakers mardi et leur a dit qu’il avait fait certaines activités mais n’avait pas encore sprinté ou joué avec un contact complet depuis qu’il avait subi une chute la semaine dernière qui avait entraîné une grave ecchymose sur les fesses, selon The Athletic’s. Bill Oram. Alors que Davis guérit, il ne joue pas encore au vrai basket. Mais les Lakers ont encore un jour entre le match de mercredi et le match contre l’Orlando Magic, ils l’ont donc jugé douteux.

Étant donné que les Lakers ont un long voyage sur la route à venir où ils joueront à Houston, Philadelphie, Boston et les deux équipes de New York, les Lakers peuvent être mieux servis pour garder les fesses douloureuses de Davis sur la glace pour lui permettre d’être prêt l’un des plus longs voyages de la saison pour LA

