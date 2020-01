Anthony Davis ne croit pas que l’étape décisive de LeBron James a été la distraction

Après un retour difficile dans la défaite des Lakers de Los Angeles contre les Celtics de Boston, Anthony Davis a commencé à revenir en forme aux deux extrémités du terrain.

Davis ressemblait beaucoup plus à la présence intérieure dominante que les fans avaient l’habitude de voir contre les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn, ce qui a sans surprise entraîné deux victoires convaincantes pour les Lakers.

Cependant, Davis n’a pas pu vouloir son équipe à une autre victoire contre une équipe des Philadelphia 76ers qui manquait un de leurs joueurs All-Star dans Joel Embiid.

Une grande partie de la discussion entourant le match avant le dévoilement portait sur le fait que LeBron James dépassait Kobe Bryant sur la liste de pointage de tous les temps, mais Davis pense que ce n’était pas la raison du début serré de l’équipe au troisième trimestre, via Spectrum SportsNet:

“Non. C’est une bonne équipe. Ils ont maintenant 21-2 à domicile. Ils ne perdent vraiment pas à domicile et nous avons raté beaucoup de tirs au début du troisième. Ils ont poussé le ballon. Ils ont eu un gars qui fait 6’10 ”en poussant le ballon, en trouvant des gars et nous avons eu de mauvaises rotations sur lui et sur leurs tireurs et ils ont pu abattre quelques trois. C’était donc sur nous sur la défensive.

Mais quel que soit le score, nous allons continuer à nous battre. Nous avons pu riposter. Je pense que nous l’avons réduit à cinq, puis nous avons de nouveau froid. Ils ont ensuite effectué des chiffres d’affaires en temps opportun et ils ont pu descendre et tirer parti de ces chiffres d’affaires. Nous nous sommes battus, mais nous devons juste trouver des moyens de fermer les jeux et quand vous êtes tellement bas, tout doit être parfait pour vous. Et nous l’avons réduit à cinq et nous venons de manquer de munitions à la fin. »

James est entré dans le troisième quart en n’ayant besoin que de quatre points pour passer Bryant, mais l’offensive des Lakers dans son ensemble a eu du mal à faire avancer les choses avec les 76ers jouant une défense hermétique. Même après qu’il soit entré dans la voie pour un lay-up facile, Los Angeles n’a toujours pas pu trouver beaucoup de succès contre une équipe de Philadelphie qui a pu égaler leur taille et leur physique sur le sol.

Alors que Davis et le reste de l’alignement ont fait un excellent travail pour ramener le match à une distance de frappe, ils n’ont pas pu continuer leur rôle et ont finalement renoncé avec la défaite. Ce sont ces types de jeux qui donnent aux fans une pause sur leur légitimité en tant que prétendants au championnat, mais ils ont l’occasion d’apaiser toutes les préoccupations similaires lorsqu’ils rentrent chez eux pour jouer les Los Angeles Clippers.