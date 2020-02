Anthony Davis parle de Derrick Rose

La superstar des Los Angeles Lakers Anthony Davis a déclaré que la star des Detroit Pistons, Derrick Rose, restait l’un de ses joueurs préférés à surveiller dans la NBA.

Davis, originaire de Chicago, a grandi en regardant Rose dans The Windy City:

«Rose est toujours l’une de mes préférées à regarder. Même lorsque j’envisageais – enfin, je ne dirais pas d’envisager, mais j’avais l’idée de quitter Perspectives – ce serait probablement (pour) Simeon à cause de Derrick Rose », a déclaré Davis, via NBC Sports Chicago. “Il est l’un des gars que je pense que chaque gars en dessous de lui admirait à cause des choses qu’il a faites pour la ville.”

«Son amour pour le sport l’a ramené. Tu sais, il aurait pu facilement [taken] sortir et démissionner ou à la retraite ou autre chose, mais il s’est assuré de s’en tenir à ça, et maintenant il est le meilleur joueur pour les Pistons, mec. Il a récupéré son jeu. De toute évidence, vous avez vu quelque chose [the Lakers] essayant de l’attraper, mais c’est un gars qui a été très très bon pour le basket.

«D-Rose est de retour. Lui venant de Chicago, moi de Chicago, j’étais content pour lui, heureux de le voir bien se porter. »

Avec les Pistons cette saison, Rose affiche une moyenne de 18,2 points, 2,5 rebonds et 5,8 passes décisives. Il tire 49,0% du terrain, 30,6% au-delà de l’arc et 85,9% de la ligne des lancers francs.

Les Lakers avaient intérêt à acquérir Rose à la date limite des échanges, mais les Pistons n’allaient l’échanger que s’ils obtenaient un choix de première ronde en retour.

Rose vivait en fait dans une maison de crack pendant un petit moment quand elle était enfant. Son éducation à Chicago était un style de vie qu’aucun enfant ne devrait avoir à vivre.

En vieillissant, Rose est devenue plus ouverte. Il a publié un documentaire qui est sorti en avril dernier et a publié une autobiographie en septembre avec l’aide de l’écrivain du Bulls Hall of Fame Sam Smith.