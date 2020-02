Anthony Davis partage l’histoire de Kobe Bryant des Jeux olympiques de 2012

Lorsque la nouvelle a annoncé que Kobe Bryant, Gianna Bryant et sept autres personnes avaient été tuées dans un accident d’hélicoptère, la NBA et ses fans ont immédiatement commencé à pleurer et à rendre hommage aux familles impliquées.

La liste actuelle des Lakers de Los Angeles était en avion pour rentrer chez eux quand ils l’ont découvert et il a fallu un certain temps avant de pouvoir partager publiquement leurs sentiments et leurs émotions à propos de la mort tragique de Bryant.

Cependant, après leur match contre les Portland Trail Blazers, Anthony Davis a partagé une histoire amusante sur Bryant aux Jeux olympiques d’été de 2012.

«Le souvenir que je garderai toujours est mon temps passé avec lui aux Jeux olympiques. La première fois que je l’ai rencontré et je n’oublierai jamais … nous jouions au Nigeria et à Bron, souvenez-vous probablement, je pense que nous gagnions par 60 ou quelque chose comme ça et j’ai finalement eu ma chance de participer au match. Et j’étais tellement heureux d’être avec tous ces gars, tous ces futurs membres du Temple de la renommée, et j’ai oublié de mettre mon maillot avant le match. Et donc quand l’entraîneur K m’a appelé pour entrer dans le match, je monte à la table et je suis sur le point d’enlever ma chemise d’échauffement et je regarde en bas et c’est juste un T-shirt blanc en dessous », a expliqué Davis. .

“Et donc je me glisse un peu vers le banc et l’entraîneur K m’a demandé:” Qu’est-ce que tu fais? “Et je lui ai chuchoté parce que je ne voulais pas que ces gars-là m’entendent. J’ai oublié mon maillot et je m’assois. Et Kobe m’a pris comme… Je ne peux pas dire ce qu’il a dit, mais comme: «Pourquoi tu ne vas pas dans le jeu? Voici votre chance. “Et je me dis:” Je n’ai pas mon maillot “et il y a une photo où il regarde un peu mon échauffement. Et il a dit quelque chose de plus après cela et donc maintenant, avant chaque match, je vérifie juste pour m’assurer d’avoir mon maillot à ce jour. Et donc, il a appris à s’habiller avant un match. ”

Davis et Bryant étaient des coéquipiers de l’équipe des États-Unis qui finiraient par remporter la médaille d’or. Davis a joué avec parcimonie dans une équipe empilée avec Bryant, mais il est clair que les deux ont pu établir une relation naissante pendant leur temps ensemble.

Davis a exprimé dans un post Instagram que l’icône des Lakers a été l’une des premières personnes à le prendre sous son aile, ce qui montre à quel point Bryant était dévoué à façonner la prochaine génération de joueurs. Davis a prospéré depuis son entrée dans la ligue et Bryant a certainement joué un rôle dans cela.