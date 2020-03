Anthony Davis pense que LeBron James est «le plus précieux pour leur équipe»

Bien que cela ne devrait pas être un choc pour beaucoup, Anthony Davis a vocalement soutenu son soutien à LeBron James pour remporter le prix MVP NBA 2019-2020, ce qui en fait son cinquième jamais. Alors que Giannis Antetokounmpo est le favori écrasant dans les paris sportifs, BetOnline l’a répertorié plus tôt cette semaine comme un favori écrasant 2-15, ce qui signifie que vous devrez parier 15 dollars pour en gagner deux tout en donnant des cotes à LeBron James 8-1, Davis croit toujours que LeBron a un meilleur cas que le MVP que les experts et le public des paris déclarent.

Selon Davis, il pense que James devrait se voir décerner un MVP en partie à cause du fait que les Lakers “luttent sans LeBron sur le terrain” et qu’il a été “emmené” quelques récompenses MVP plus tôt dans sa carrière.

Même si les Lakers gagnent demain et que James a une performance dominante, il sera difficile de la voir faire basculer l’opinion de tant de gens qui voient Giannis en moyenne 30 points, 17 rebonds et près de cinq passes décisives par match sur la meilleure équipe de la NBA. Cependant, si les Lakers, qui sont quatre dans la colonne des perdants des Bucks, parviennent à rendre les choses plus égales au classement, les commentaires de Davis pourraient peser un peu plus à la fin de la saison.

