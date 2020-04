Anthony Davis pourrait quitter les Lakers et mettre une maison en vente

Nouvelles de portée dans le NBA qui doit être interprété et analysé avec une loupe. Un bateau serait bientôt impensable pour envisager une sortie de Anthony Davis de l’équipe où il semble avoir trouvé l’écosystème parfait. Le centre cherchait un set pour le ring et sa paire avec Lebron James cette saison en Los Angeles Lakers cela fonctionnait comme un charme. Cependant, il y a quelques dates, nous réfléchissions à l’énorme intérêt que Davis susciterait pour le libre arbitre, auquel il aura accès à la fin de la saison. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles les Chicago Bulls voudraient reconstruire avec Davis au centre du projet et pourraient faire un énorme effort financier, et cette décision immobilière de Davis a sonné l’alarme chez les Lakers.

15/04/2020 08:04

La franchise Angelina espère prolonger le contrat de l’attaquant avec l’équipe, malgré l’intérêt des Chicago Bulls.

Continuer à lire

Et c’est qu’Anthony vivait dans la maison qu’il a mise en vente depuis deux ans. Un terrain de basket à lui, près de 5 km2 de terrain, cinq chambres, sept salles de bains et une piscine constituaient le manoir dans lequel Davis avait l’intention de rester tout au long de son séjour dans les Lakers. Mais quelque chose a changé. La mise sur le marché de cette maison peut signifier que vous recherchez un logement plus proche des domaines de formation. En fait, on dit qu’il pourrait louer un manoir à Bel AirÀ seulement 22 minutes en voiture du Staples Center.

Il y a aussi un gymnase de basket-ball complet, avec une boîte de visionnement. pic.twitter.com/4Nju5onN1n – Neal J. Leitereg (@LATHotProperty) 17 avril 2020

Il ne semble ni logique ni probable que Anthony Davis faire ce mouvement en raison d’une marche déjà déterminée de Los Angeles LakersMais peut-être avez-vous en tête l’idée de faire pression sur la franchise pour vous offrir un montant d’argent plus élevé que ce à quoi vous pourriez vous attendre cet été, lorsque vous devenez un agent libre. De toute évidence, cela introduit une certaine nuance d’inquiétude pour tous les fans de l’équipe de Los Angeles et pourrait déstabiliser la magnifique chimie de Lebron and Company.

.