Anthony Davis progresse vers le retour à l’entraînement, mais le rétablissement ne sera pas précipité

Les Lakers de Los Angeles ont enduré une frayeur mais ont eu de la chance de leur côté quand Anthony Davis a atterri sur le dos au troisième quart d’une victoire contre les Knicks de New York il y a plus d’une semaine.

Davis se tordit au sol de douleur alors que ses coéquipiers et le personnel médical des Lakers se blottissaient autour de lui. Le All-Star à six reprises était lent sur ses pieds et marcha avec précaution vers les vestiaires. Les rayons X étaient négatifs et Davis a été diagnostiqué cette nuit-là avec un sacrum meurtri – la partie inférieure de la colonne vertébrale au-dessus du coccyx.

Il a subi une IRM le lendemain, qui est également revenu négatif et les Lakers ont alors mis à jour sa blessure à une contusion du fessier maximus. Davis a étonnamment voyagé avec l’équipe pour un road trip de deux matchs, mais il n’a pas encore pris le terrain depuis le 7 janvier.

Cela pourrait être envisagé prochainement si Davis a participé à une partie du tournage de mercredi. «A travaillé un peu ce matin et éprouvait encore des douleurs et n’était pas prêt à jouer», a déclaré l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel.

«Il a bougé beaucoup plus mais ce n’était pas de l’action en direct. Les entraîneurs le bousculaient un peu et essayaient de le tester. Pas encore prêt. Nous aurons un jour de repos [Thursday] et journée d’entraînement vendredi. J’espère que nous serons en mesure de le faire participer à plus d’activités et potentiellement à des entraînements en direct vendredi. »

La perspective de se retrouver sans Davis pour une partie de matchs semblait être une réalité intimidante, mais les Lakers ont réussi à continuer d’aller de l’avant. Avec une séance d’entraînement prévue avant leur road trip, il est possible que Davis revienne ce week-end.

“Nous verrons comment se passe l’entraînement de vendredi. S’il est de retour pour le match de samedi, il est de retour », a déclaré Vogel. «Sinon, nous continuerons de l’étudier. Souvent, dans cette situation, s’il a besoin de travail en direct, nous aurons de la pratique pour cette raison. “

Bien que les Lakers soient prêts à répondre aux besoins de Davis, cela ne reviendra pas à précipiter son retour. “Je pense simplement que nous allons adopter une approche intelligente des blessures avec tous nos joueurs et en particulier avec quelqu’un comme A.D.”, a expliqué Vogel.

«Si nous perdions et qu’il n’était toujours pas prêt, nous ne l’aurions pas là-dedans. Nous allons nous assurer que cette blessure est derrière lui et nous ne le reprendrons pas avant, que nous gagnions ou perdions. »