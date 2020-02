Anthony Davis ravi de rentrer chez lui pour le week-end des étoiles NBA 2020

Anthony Davis fera sa sixième apparition dans le NBA All-Star Game tout en entrant dans la formation de départ pour la troisième fois.

Pour Davis, cependant, celui-ci signifiera un peu plus car le jeu est situé dans la ville natale de Davis, Chicago.

Davis a toujours été très ouvert sur l’amour qu’il a pour Chicago et cela a même déclenché des rumeurs sur un éventuel retour là-bas en 2020 en agence libre de la NBA.

Cependant, au-delà d’une simple destination de basket-ball, Chicago est l’endroit où Davis peut passer du temps avec sa famille entre les matchs. Avec le All-Star Game là-bas, il aura presque une semaine complète pour rentrer à la maison avant de reprendre le rythme d’une saison régulière de 82 matchs.

Malgré les températures inférieures à zéro qu’il pourrait rencontrer, Davis dit qu’il est ravi de passer du temps avec sa famille et ses amis, selon Mark Medina d’USA Today:

«Je suis presque sûr que ça va être fou de rentrer à la maison. J’aurai beaucoup de choses à faire », a déclaré Davis à USA TODAY Sports. «Ça va être fou. Ça va être froid. Et ça va être amusant. Je suis ravi de revenir à la maison pour voir les fans, les amis et la famille. “

Davis dit qu’il essaie toujours de voir sa famille quand il est à Chicago pour une journée où il joue là-bas et cela mène généralement à un grand déjeuner ou dîner dans n’importe quel hôtel où il se trouve ou à la maison:

“Je vois ma famille et c’est tout”, a déclaré Davis, 26 ans, aux journalistes plus tôt cette saison. «Habituellement, quand je rentre, nous avons toujours une journée pour nous détendre. Ma famille essaie généralement de jeter quelque chose à la maison ou ils descendent généralement à l’hôtel et nous allons dîner ou déjeuner. »

Les joueurs de la NBA qui jouent loin de leur ville d’origine passent très rarement du temps avec leur famille. Dans le cas de Davis – jouant pour les Lakers et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans -, il n’obtient qu’un match par saison à Chicago.

Avoir toute la pause des All-Star pour être en famille est quelque chose de vraiment rare pour un joueur de calibre Davis, qui est un membre pérenne de l’événement principal du week-end. Avec un peu de chance, il aura tout le temps qu’il pourra avant de retourner à Los Angeles et de poursuivre un championnat NBA.