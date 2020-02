Anthony Davis réagit en étant favori pour remporter le titre de joueur défensif de l’année 2019-2020 de la NBA

Anthony Davis a été le joueur des étoiles que les Lakers de Los Angeles espéraient qu’il serait quand ils ont échangé pour lui pendant l’intersaison NBA 2019.

Il mène l’équipe en marquant (26,6) et en rebondissant (9,2), mais sa défense a sans doute été la partie la plus impressionnante de son jeu pendant la saison NBA 2019-2020.

Les chiffres sont là alors qu’il se classe troisième de la ligue dans les blocs (2,4) et 14e dans les interceptions (1,6), mais son impact s’étend bien au-delà. Davis a montré la capacité de garder toutes les positions cette saison, verrouillant les gros poteaux tout en activant des gardes sur le périmètre et en les étouffant également.

Avant son septième match des étoiles consécutif, Davis est le favori en fuite pour remporter le titre de joueur défensif de la NBA 2019-2020. Mais dans une interview avec Dave McMenamin d’ESPN, Davis a détourné cette pensée en mettant cela sur les médias qui votent:

“C’est pour vous les gars. Je veux dire, j’essaie de faire de mon mieux. j’ai vu [Kendrick Perkins]… Il a tweeté quelque chose et il l’a capturé et m’a envoyé un texto et m’a dit: «Maintenant, va le chercher.» J’essaie juste d’aller là-bas et peu importe la confrontation, je sens que je peux en garder un à cinq. Nous pouvons tout changer, tout basculer sur des pick-and-rolls. “

Davis reviendrait sur son état d’esprit en défense, notant qu’il n’aime pas quand quelqu’un marque sur lui et est fier de rendre les choses difficiles pour quiconque qu’il garde:

«Je suis fier de ma défense et je ne veux pas que personne marque sur moi, mais en même temps, sachant que les joueurs vont réussir des tirs difficiles. Si je peux vous faire tirer un coup dur et ça rentre… chapeau à vous, mais je ne veux rien vous offrir de facile. “

Davis est l’un des rares joueurs de la ligue dont l’impact sur la défense peut être clairement vu en regardant le match. Il y a eu plusieurs matchs cette saison où il a obtenu un blocage, un vol ou un arrêt pour remporter le match pour les Lakers et cela a été pour tous les types de joueurs.

Davis a vraiment la capacité de garder toutes les positions sur le terrain et à moins d’imprévu, le fait de remporter le titre de joueur défensif de l’année semble une fatalité.

Il y a des questions très légitimes sur la capacité de l’équipe à créer régulièrement des offensives en dehors de Davis et LeBron James, en particulier lors des éliminatoires de la NBA 2020. Mais avoir Davis dans l’équipe rend leur potentiel défensif plus élevé que n’importe quelle autre équipe pourrait espérer égaler.