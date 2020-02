Anthony Davis réalise un lancer franc gagnant dans le match des étoiles de la NBA 2020

L’équipe LeBron a battu l’équipe Giannis 157-155 lors du match des étoiles NBA 2020 à Chicago.

Contrairement aux récents matchs des étoiles, les deux équipes ont commencé à jouer relativement au sérieux sur le côté défensif, mais Kawhi Leonard était chaud au début de la ligne des trois points tandis que LeBron James a ébloui avec quelques dunks en transition. Anthony Davis a également pris part au plaisir, renversant les cavaliers et terminant les dunks faciles pour donner à l’équipe LeBron l’avantage.

L’équipe LeBron a continué de rouler au milieu du trimestre, car elle a réussi à faire évoluer l’équipe Giannis et à sortir sur la pause, étendant son avance à deux chiffres. Chris Paul et Ben Simnmons ont porté l’offensive et Team LeBron a remporté le premier quart, 53-41.

Tout comme le premier, Team Giannis est sorti concentré sur la défensive et a cherché à pousser le rythme un peu plus loin des échecs de Team LeBron, prenant la tête tôt. Giannis Antetokounmpo a finalement commencé, se détachant pour des dunks et des layups faciles pour donner à son équipe une avance à deux chiffres.

Leonard est sorti du banc et est resté chaud du terrain, frappant plusieurs sauteurs difficiles au-delà de l’arc, mais l’équipe Giannis a répondu à distance et a pu maintenir l’élan. L’équipe Giannis a pu traverser la défense de l’équipe LeBron et a remporté le deuxième trimestre par un commandement de 51-30 et a également pris la tête du score total, 92-83.

L’équipe Giannis a poursuivi sur sa lancée du deuxième quart au troisième quart, car elle a réussi à enchaîner plusieurs arrêts sur la défense et à sortir sur la pause pour prendre la tête. Malgré cela, l’équipe LeBron a réussi à combler l’écart après que Luka Doncic ait réussi quelques triples.

Simmons a pu brièvement donner à Team LeBron la tête après un dunk, mais Team Giannis a rapidement répondu avec une paire de godets pour reprendre le contrôle. C’était un aller-retour pour la période, mais cela s’est terminé par une égalité de 41-41 après que Rudy Gobert ait éliminé un lob de Trae Young.

Avec le quatrième trimestre en cours, les deux équipes ont commencé à jouer beaucoup plus au sérieux aux deux extrémités, mais l’équipe LeBron est sortie comme l’agresseur, obtenant des arrêts et réduisant le déficit. Paul était un ascenseur énorme car il a pu abattre quelques trois pour les mettre à distance de frappe.

L’intensité défensive a augmenté de plusieurs crans, chaque équipe effectuant des rotations, contestant les tirs et encrassant la jante pour empêcher les buts sur le terrain faciles. Dans ce qui était une finition agitée et compétitive, Davis a pu donner à Team LeBron la victoire âprement disputée après avoir réussi sa deuxième tentative de lancer franc.