Anthony Davis réfléchit à jouer contre les roquettes à petite balle

Les Lakers de Los Angeles ont vu leur séquence de victoires modeste de deux matchs se briser lorsque les Rockets de Houston ont visité le Staples Center, perdant 121-111.

Il y avait beaucoup d’intrigues avant le match, car les Rockets s’étaient récemment engagés à jouer à temps plein avec leur équipe de petit ballon, un désavantage perçu par rapport à une équipe des Lakers qui possède l’une des plus grandes équipes de la ligue.

Cependant, c’est Houston qui a dicté le jeu pendant la majeure partie de la nuit, car ils ont pu étirer la défense de Los Angeles avec leur tir extérieur, ce qui a ouvert plusieurs voies pour James Harden et Russell Westbrook.

Après la défaite frustrante, Anthony Davis a discuté de ce qui n’allait pas pour l’équipe.

«Ils ont mis la main sur quelques passes que nous avons essayé de lancer par-dessus. Ils ont réussi quelques tirs difficiles dans la dernière ligne droite et nous avons effectué des revirements coûteux vers la fin. Quand une équipe tire beaucoup de trois – en particulier cette équipe – quand ils ont une attaque à cinq avec tous les tireurs à trois points et certains gars ont fait quelques tirs ce soir », a expliqué Davis.

“Mais je pense que nous avons eu des revirements coûteux dans la partie où nous n’avons pas effectué de passes que nous effectuons normalement et cela nous a fait mal. Ils sont sortis en transition et nous ne nous sommes pas bien entendus. Ils ont pu nous faire payer. »

Davis a été l’un des rares points positifs pour les Lakers alors qu’il a terminé la soirée avec un double-double (32 points et 13 rebonds) avec trois interceptions et trois blocs, mais le reste de la liste a eu du mal à faire des tirs ouverts. LeBron James a réussi un double-double (18 points et 15 passes) et a ajouté neuf rebonds, mais n’a réussi qu’à tirer 1 sur 8 de la ligne des trois points.

Ce fut une performance frustrante pour Los Angeles car ils ne pouvaient pas contenir la pénétration du dribble de Houston, ouvrant plusieurs regards de trois qu’ils ont pu convertir. En équipe, les Rockets ont réussi 19 de leurs 42 tentatives de trois points, une marque que les Lakers n’ont pas pu surmonter malgré leur net avantage à l’intérieur de la peinture.

Les petits alignements de ballons ont posé des problèmes aux Lakers tout au long de la saison 2019-20 NBA, car l’entraîneur-chef Frank Vogel a normalement déployé des alignements avec un grand traditionnel au sol, ce qui limite leur capacité à changer le long du périmètre. La solution évidente serait de jouer Davis au centre, mais il reste à voir combien de fans verront ces alignements jusqu’à ce que les éliminatoires de la NBA 2020 se déroulent.