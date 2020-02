Anthony Davis réfléchit à jouer contre Zion Williamson

Cela semble si ancien, mais c’est à peu près à cette époque qu’Anthony Davis a envoyé des ondes de choc à travers la NBA et a demandé un échange aux Los Angeles Lakers.

Les Lakers auraient voulu débarquer Davis à la date limite des échanges de la NBA 2018-19, mais les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont choisi de le garder et d’attendre l’intersaison pour évaluer s’ils le feraient ou non.

Cependant, la Nouvelle-Orléans s’est miraculeusement retrouvée avec le choix n ° 1 au repêchage de la NBA 2019 et a fini par sélectionner Zion Williamson avec la sélection. Avec Williamson en ville, il était plus facile de traiter Davis vers sa destination préférée et jusqu’à présent, il semble que les deux équipes aient remporté l’accord.

Après leur premier match, Davis a donné ses premières impressions de Williamson sur le terrain de basket.

“C’était amusant. C’est un grand joueur. Il a un premier pas rapide, très explosif. Le deuxième saut est incroyable. Il y a eu des moments où nous avons essayé de l’encrasser quand il est arrivé près de nous ou a eu un lay-up ou un dunk facile et il a fait des lancers francs », a déclaré Davis.

“Il va donc continuer à aller de mieux en mieux.” Évidemment, c’est sa première année et ils se battent pour une place mais avec le temps, il aura plus d’expérience avec le jeu. Il ira bien. “

Williamson était le choix clair pour aller n ° 1 après sa performance dominante dans sa seule saison à Duke. Même à 19 ans, la recrue est déjà l’un des joueurs les plus imposants physiquement de la NBA et son athlétisme à sa taille le rend presque impossible à arrêter, surtout quand il a la tête pleine de vapeur pour aller au panier.

Davis a réussi à étouffer Williamson à la jante à quelques reprises pendant le match, réussissant à rester en tête et à contester avec les bras levés. Cependant, Williamson a également pu tirer le meilleur parti de Davis et du reste de la zone avant des Lakers alors qu’il se dirigeait vers la jante et gagnait des déplacements sur la ligne des lancers francs ou convertissait simplement le lay-up.

Le match a offert un aperçu d’un éventuel affrontement en séries éliminatoires entre les deux équipes, car les Pélicans sont actuellement à la recherche de la huitième tête de série, tandis que les Lakers semblent être le favori incontesté pour terminer premier de la Conférence Ouest.

Une série éliminatoire mise en vedette par LeBron James, Davis et Williamson constituerait sûrement une ronde de basket passionnante, alors j’espère que c’est le résultat que les fans obtiendront en avril.