Anthony Davis réfléchit sur le premier semestre de la saison NBA 2019-2020

Bien que cela soit difficile à croire, la NBA est déjà à plus de la moitié de la saison NBA 2019-2020.

C’est à cette époque de la saison que les prétendants au championnat commencent à se séparer du reste du peloton et heureusement, les Lakers de Los Angeles sont devenus largement considérés comme l’une des rares équipes capables de remporter la finale de la NBA 2020.

Anthony Davis a été une énorme raison pour laquelle les Lakers sont dans la position dans laquelle ils se trouvent, alors que le joueur de 26 ans a fourni tout ce que le front-office imaginait lorsqu’ils ont signé un contrat à succès pour lui de commencer l’intersaison NBA 2019.

Après leur victoire contre les Denver Nuggets, Davis a réfléchi sur la saison de l’équipe avant le week-end des étoiles NBA 2020, via Spectrum SportsNet:

“C’était marrant. Ça a été un premier semestre amusant. Nous avons vraiment gélifié. Nous avons eu nos difficultés, mais nous avons continué à nous battre, à continuer d’être ensemble, à rester ensemble et nous en aurons besoin pour la seconde moitié. Ce sera évidemment beaucoup plus difficile, mais nous savons dans quoi nous nous embarquons. »

Davis a également parlé de ce à quoi ressemblerait une deuxième moitié réussie:

«Nous allons simplement continuer à nous battre, continuer à jouer ensemble, continuer à jouer les uns pour les autres et essayer d’avoir une meilleure deuxième mi-temps que la première mi-temps. Ramassez-le défensivement. Je pense que c’était notre plus gros truc à la fin de la première moitié de la saison. Nous avons en quelque sorte glissé défensivement et nous devons le récupérer défensivement en seconde période et nous devrions aller bien. »

Bien que les Lakers aient ajouté plus de coussin au sommet du classement de la Conférence Ouest, Davis a raison en ce que l’équipe pourrait faire mieux sur la défensive. Après un début de saison incroyable, leurs chiffres défensifs ont chuté et devront s’améliorer s’ils espèrent pénétrer profondément dans les éliminatoires de la NBA 2020.

Même à 41-12, Los Angeles pourrait également améliorer son jeu en ajoutant un joueur via le marché du rachat. Le violet et l’or ont déjà été liés à plusieurs joueurs comme J.R.Smith et Dion Waiters, mais d’autres noms pourraient émerger dans les deux prochaines semaines.

Quoi qu’il en soit, il est sûr de dire que Davis et les Lakers ont dépassé les attentes et semblent déjà être en avance sur le calendrier. S’ils peuvent sortir de la pause comme ils l’ont fait pour commencer la saison, alors ils devraient être une force à prendre en compte avec les temps des éliminatoires.