Anthony Davis rejoint LeBron pour obtenir un hommage au tatouage à Kobe Bryant

Nous commençons tout juste à voir toutes les façons dont les Lakers de Los Angeles honoreront la mémoire de feu Kobe Bryant tout au long de cette saison. Il y a seulement quelques jours, les Lakers sont finalement revenus sur le terrain de basket et samedi, ils ont même remporté une victoire dominante sur la route contre les Kings de Sacramento.

Mais les jeux ont été secondaires aux sentiments de toutes les personnes impliquées dans la perte tragique de Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère. Les Lakers ont eu des conseillers en deuil pour aider les employés à faire face et LeBron James et Anthony Davis ont tous deux rendu hommage à Bryant. James a partagé son tatouage sur les réseaux sociaux et la tatoueuse Vanessa Aurelia a partagé de plus près le travail qu’elle a fait sur Davis.

Les Lakers ne rejoueront pas avant mardi soir lorsqu’ils accueillent les San Antonio Spurs.

