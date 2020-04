Anthony Davis resterait dans les Lakers

Il y a un peu moins d’un an, Los Angeles Lakers Ils ont fait un grand pari en transférant leur jeune noyau, avec les deux premiers tours, à la Nouvelle-Orléans pour reprendre les services de Anthony Davis, qui expirait. Le stagiaire a joué à un niveau élevé dans ce qui pourrait être joué cette saison et avec l’incertitude qu’il passera après la suspension due au coronavirus, son avenir est dans l’air.

Davis a reçu beaucoup d’intérêt de la Chicago Bulls, une équipe de sa ville natale, qui a également signé Arturas Karnisovas pour gérer les opérations et qui a promis une bague et une équipe compétitive. Cependant, et malgré l’intérêt des joueurs de l’Illinois, plusieurs voix autour de la NBA pensent que les Lakers sont les grands favoris pour garder et renouveler Davis, bien que les termes ne soient pas encore connus.

La suspension jette une incertitude sur certains des objectifs de l’intersaison des Lakers. Voici un aperçu de la façon dont l’été pourrait être affecté: https://t.co/tddMS0TPZb

– Kyle Goon (@kylegoon) 14 avril 2020

On croyait initialement que Davis pouvait signer un contrat 2 + 1, tout comme Kawhi Leonard, Kevin Durant ou Kyrie Irving l’ont signé dans la dernière agence libre. Cependant, avec la suspension de la saison et l’impact économique que l’arrêt des activités et le manque de revenus peuvent subir en championnat, d’autres soulignent que Davis pourrait simplement prendre son option de joueur (évaluée à 28,7 millions) et déjà la saison prochaine pour négocier une nouvelle extension.

Quoi qu’il en soit, il convient de préciser que Davis est celui qui doit gagner dans la négociation et que les Lakers doivent faire un double effort. D’une part, la constitution d’une équipe de prétendants pour garder Davis heureux et rafraîchi. En revanche, la présence de Davis est essentielle pour que les dernières années de LeBron James se battent pour un nouveau titre et non dans la médiocrité.

