Anthony Davis révèle qu’il a été testé négatif pour le coronavirus

La pandémie de coronavirus a complètement changé la vie de tous les jours pour une majorité de gens et cela inclut des gens comme Anthony Davis et le reste des Lakers de Los Angeles.

Le 11 mars, la pandémie a entraîné la suspension indéfinie de la saison 2019-2020 de la NBA jusqu’à ce que les responsables de la santé publique la jugent suffisamment sûre pour reprendre.

Alors que la pensée initiale était que la suspension ne durerait que 30 jours, cela semble être repoussé de plus en plus. Ceci est en grande partie dû au fait que les joueurs ont continué à tester positif pour le virus. Cela a commencé avec Rudy Gobert et Donovan Mitchell, mais cela a déclenché une chaîne d’autres qui ont mené à deux Lakers non divulgués.

Davis a parlé du test des Lakers suite aux résultats positifs de quatre joueurs des Brooklyn Nets et de ce que cela signifiait pour lui et ses coéquipiers, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

“Je savais tout de suite que nous allions probablement être testés”, a déclaré Davis. «C’est un peu délicat parce que certains gars, on se sent bien et on pourrait l’avoir, asymptomatique. Et certains gars, vous avez tous les symptômes. Je me sentais bien et je me sentais bien. Je le fais encore. [At the time] J’étais comme ça ne veut pas dire que je ne l’ai pas. Nous nous sommes tous présentés et avons fait le test. C’était bien.”

Dans un peu de nouvelles positives, Davis a révélé que ce n’était pas lui qui avait été testé positif, rejoignant quelques autres Lakers pour faire cette révélation:

Davis a déclaré que son test était négatif. Lui et ses coéquipiers sont sous des ordres d’auto-quarantaine depuis deux semaines, une période qui se terminera lundi.

JaVale McGee et Quinn Cook ont ​​officiellement révélé qu’ils n’étaient pas les deux testés positifs. Davis se joint maintenant à eux et LeBron James, dont les histoires Instagram avec sa famille prouvent qu’il n’a pas été testé positif comme les quatre seuls Lakers qui ont confirmé qu’ils étaient négatifs.

Il restera probablement des connaissances privées que deux Lakers ont testées positives, car elles n’ont aucune raison de divulguer ces informations. Peut-être qu’une fois que tout sera terminé, ces deux joueurs diront simplement que c’était eux, mais pour l’instant, il vaut mieux que cela reste privé.

Le 30 mars, la quarantaine de 14 jours de l’équipe prendra fin, mais sans accès à leur centre de pratique et avec un accent continu sur la distanciation sociale, ils continueront à rester éloignés les uns des autres jusqu’à ce que ce soit sûr.