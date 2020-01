Anthony Davis revient pour l’épreuve de force de Martin Luther King Jr.

Les Lakers de Los Angeles retrouveront enfin Anthony Davis après une absence de cinq matchs lorsqu’ils affronteront leurs rivaux – les Boston Celtics – dans le deuxième match d’un road trip de cinq matchs.

Davis reviendra après avoir raté cinq matchs en raison d’une blessure au coccyx subie contre les Knicks de New York le 7 janvier. Les Lakers ont très bien joué en son absence, allant 4-1, y compris les victoires sur la route contre les Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder (sans LeBron James) et les Houston Rockets. Leur seule défaite est venue à domicile contre le Orlando Magic.

Dans d’autres nouvelles sur les blessures, Rajon Rondo reste discutable avec un doigt fracturé. Lors de la rencontre de la saison dernière contre les Celtics à Boston, Rondo a frappé le vainqueur du match. Et même si Rondo a eu ses problèmes cette saison, il semble mieux jouer dans des jeux plus gros et plus significatifs.

Pour les Celtics, ils semblent retrouver la santé au bon moment. Kemba Walker et Jaylen Brown, qui étaient tous deux répertoriés comme douteux, devraient jouer contre les Lakers. Les Celtics ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir, car ils sont actuellement sur une séquence de trois défaites consécutives et ont grandement besoin d’une victoire.

Les Celtics ont perdu contre les Pistons de Detroit, les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns avant ce match, mais n’avaient ni Walker ni Brown dans ces matchs. Être en pleine santé signifie une chance de revenir à ce qu’ils font le mieux, ce qui est une équipe écrasante sur le périmètre avec leur grande et talentueuse collection d’ailes.

Jayson Tatum, Gordon Hayward, Walker et Brown sont tous des joueurs qui doivent être surveillés dans ce jeu, ce qui nécessitera probablement que Davis joue beaucoup de défense d’aile à son retour. Il est plus que capable, étant l’un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue NBA 2019-2020, mais ce sera un défi lors de son premier match de retour.

Avery Bradley, Alex Caruso, Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope devront tous être à leur meilleur niveau défensif. Caruso passera beaucoup de temps à garder Marcus Smart dans la deuxième unité, et Smart pourrait toujours être en feu après avoir frappé 11 trois dans le dernier match des Celtics.

En bas, c’est là que les Lakers auront leur principal avantage et devraient être là où ils essaient d’imposer leur volonté dans ce match. Davis, JaVale McGee et Dwight Howard sont tous plus gros, plus rapides et plus forts que ceux que les Celtics ont dans la peinture. Les Celtics exécutent généralement une rotation de deux hommes en bas d’Enes Kanter et Daniel Theis avec Robert Williams indéfiniment.

Les Lakers devraient absolument profiter de ce qui sera probablement un décalage complet du jeu sur Davis ou sur McGee / Howard. S’ils le font, ils peuvent réussir contre leurs rivaux dans cette confrontation aux heures de grande écoute.

Los Angeles Lakers (34-8) contre Boston Celtics (27-14)

16H30. PT, 20 janvier 2020

TD Garden, Boston, Massachusetts

TV: TNT, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso

Programmation projetée des Celtics:

PG: Kemba Walker

SG: Jaylen Brown

SF: Jayson Tatum

PF: Gordon Hayward

C: Daniel Theis

Réserves clés: Marcus Smart, Enes Kanter, Grant Williams, Semi Ojeleye