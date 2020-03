Anthony Davis s’impose aux Lakers lors de la victoire de mardi contre les 76ers

Un match off et quelques jours de repos semblent avoir plutôt bien servi Anthony Davis. Davis était au fond de son sac de trucs ce soir, terminant avec 37 points, 13 rebonds, deux passes décisives, quatre interceptions et quatre blocs dans une victoire des Lakers contre une équipe en désavantage numérique des Philadelphia 76ers mardi 120-107. LeBron James a eu un gros match avec 22 points et 14 passes décisives, mais Davis a eu des points culminants incroyables, même en montrant quelques poignées que nous n’avons pas vues beaucoup de lui cette saison.

Davis a incendié la défense de Philadelphie toute la nuit, qui se débat sans trois de ses meilleurs défenseurs des All-Stars Joel Embiid et Ben Simmons, ainsi que le garde Josh Richardson. En conséquence, Davis a cuisiné Al Horford toute la nuit.

Le banc des Lakers adorait le jeu de Davis, qui avait deux échappées pour terminer la première mi-temps sur quelques-uns des quatre interceptions qu’il avait dans la soirée. LeBron s’est également assuré de montrer à nouveau sa gamme ce soir, un match après avoir vidé un 35 pieds à la Nouvelle-Orléans.

Les Lakers avaient bonne mine mardi, mais ils subiront un test complètement différent ce vendredi contre les Milwaukee Bucks et le MVP en titre Giannis Antetokounmpo.

.