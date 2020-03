Anthony Davis sur ce qui changerait en NBA sans fans

Le grand homme de la superstar des Los Angeles Lakers, Anthony Davis, a déclaré que le fait de ne pas avoir de fans aux matchs de la NBA changerait beaucoup de choses.

La NBA et la NBPA ont tenu une réunion mercredi pour discuter des moyens de poursuivre la saison sans l’annulation ou la perte de matchs en raison du coronavirus en cours.

La ligue commence cependant à admettre qu’il y aura une période sans spectateurs.

AD sur potentiellement jouer sans fans: “‘Si vous avez un gros jeu, ça va être calme. Personne n’est là pour célébrer ce jeu avec vous. Il pourrait y avoir beaucoup plus de technologies parce que vous pouvez entendre ce que les joueurs disent maintenant. Les arbitres peuvent entendre clairement. Ce sera différent. “

– Melissa Rohlin (@melissarohlin) 11 mars 2020

Alors que la protection des joueurs, des fans et du personnel de l’équipe est la priorité au milieu de la pandémie, le commentaire de Davis n’est pas sans mérite. Après tout, les fans créent l’atmosphère des jeux, et il ne fait aucun doute qu’ils aident à apporter de l’énergie aux joueurs et de l’excitation au jeu.

Les Lakers, bien sûr, peuvent se détendre un peu étant donné qu’ils se sont déjà qualifiés pour les séries éliminatoires. Cependant, il ne fait aucun doute que jouer à des jeux sans fans sera étrange – en particulier pour une grande équipe comme la Purple and Gold qui compte des centaines de milliers de supporters.

Pour ce que ça vaut, les Golden State Warriors accueilleront les Brooklyn Nets dans un Chase Center vide jeudi. Il reste à voir si d’autres équipes comme les Lakers emboîteront le pas, mais Anthony Davis and Co. devrait certainement être préparé à cette éventualité.

En réponse à la pandémie, la ligue limite déjà l’accès aux vestiaires au seul joueur et au personnel essentiel de l’équipe en réponse au coronavirus. Les équipes ont également été invitées à créer une distance de six à huit pieds entre les joueurs et les médias lors des séances de disponibilité à l’extérieur des vestiaires.