NBA All Star Game 2020 : Anthony Davis touche le vainqueur du match alors que Team LeBron remporte la 3e ligne droite

Pour la troisième saison consécutive, Team LeBron a remporté le NBA All-Star Game, remportant le tout premier match spécial se terminant entre les deux équipes, contre Team Giannis. Anthony Davis a frappé le coup franc gagnant pour pousser l’équipe LeBron à 157, jouant pour la première fois sous un nouveau format de score, gagnant 157-155. L’équipe LeBron est revenue d’un déficit de neuf points pour remporter le match.

Davis avait 19 points, neuf rebonds, trois blocs et trois interceptions, tandis que Kawhi Leonard menait l’équipe LeBron avec 30 points. LeBron James a récolté 23 points, six aides et cinq rebonds. Leonard a également remporté le premier prix MVP inaugural des Kobe Bryant All-Star. L’équipe LeBron est maintenant 3-0 sous le format All-Star sans conférence.

L’équipe Giannis a mené à plusieurs reprises tout au long du match, mais elle a été dans un match serré contre l’équipe LeBron tout au long de la nuit. Giannis a mené son équipe avec 25 points, 11 rebonds, quatre passes et trois blocs tandis que Rudy Gobert, Joel Embiid et Kemba Walker ont tous marqué plus de 20 points.

Quant à l’équipe LeBron, Chris Paul a joué un rôle déterminant pour le roi, tandis que Ben Simmons a été l’un des joueurs les plus marquants du match de dimanche, marquant 17 points, six rebonds et cinq passes décisives.

.