Anthony Davis “toujours endolori mais pas exclu” pour vendredi chez Mavericks

Les Lakers de Los Angeles ont évité une blessure grave avec leur attaquant vedette Anthony Davis après une mauvaise chute dans la victoire de mardi soir contre les Knicks et ils peuvent encore échapper à l’épreuve sans que Davis ne manque aucun match à cause de cela.

La dernière mise à jour sur Davis de l’entraînement des Lakers est qu’il est “toujours endolori” mais n’est pas exclu pour le match de vendredi soir contre les Mavericks de Dallas, selon The Athletic’s Bill Oram. C’est une excellente nouvelle pour les Lakers, suite à un autre bon signe qu’il sera avec l’équipe pour leur voyage de deux matchs après qu’il ait été précédemment annoncé que Davis resterait à Los Angeles et se réhabiliterait.

Davis a été blessé à la fin du troisième quart contre les Knicks et a délicatement quitté le sol, mais n’est pas revenu. Davis n’a raté que deux matchs jusqu’à présent cette saison et les Lakers ont une fiche de 1-1 à ces matchs. Mais si les Lakers n’ont pas Davis, ce n’est pas comme si leurs adversaires ne manquaient pas non plus de pièce maîtresse. Les Mavericks de Dallas ont annoncé plus tôt jeudi matin qu’ils n’auraient pas pu commencer l’attaquant Kristaps Porzingis pour les prochains matchs.

Si Davis ne se rend pas pour le match de vendredi, il ne semble pas étrange qu’il puisse jouer la nuit suivante à Oklahoma City contre une solide équipe de Thunder. Mais ils peuvent également prendre plus de temps avec lui, auquel cas Kyle Kuzma aura un rôle beaucoup plus important pour les Lakers.

