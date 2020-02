Anthony Davis voit le match de Kobe Bryant dans Diana Taurasi

Anthony Davis, joueur des Lakers de Los Angeles, a rencontré des journalistes lors de la Journée des médias des étoiles, et il a fait l’éloge du plus grand joueur de l’histoire du basket-ball féminin.

Davis a déclaré que son joueur préféré de la WNBA était Diana Taurasi, citant ses similitudes avec un autre de ses favoris: la légende des Lakers, Kobe Bryant.

“C’est une tueuse. Elle me rappelle beaucoup Kobe.”

Davis est un fan connu et un défenseur de la WNBA. En juillet dernier, il a assisté à un match entre l’Indiana Sky et la fièvre de Chicago avec Dwyane Wade et un groupe d’enfants de son camp de basket-ball. AD était également clairement ravi de présenter la WNBA aux jeunes créateurs à l’époque.

“J’adore regarder le basket-ball, ma famille est une famille de basket-ball et je pensais que ce serait une bonne chose pour les enfants de venir regarder le match de basket-ball aussi sous un angle différent”, a déclaré Davis. “Je ne suis même pas sûr que la plupart de ces enfants aient déjà vu un match de la WNBA auparavant.”

Anthony Davis n’est pas le seul joueur des Lakers à voir Kobe Bryant dans le triple champion WNBA. Après que Diana Taurasi ait battu le record de pointage de la ligue en 2017, Bryant lui-même a fièrement donné à Taurasi le surnom de «White Mamba» et a déclaré qu’elle avait «tout le tempérament».

En attendant, il convient de noter que Taurasi a réfléchi à l’impact de Bryant après sa mort.

«Pour aussi grand qu’il était au basket-ball, le plus grand était à venir, et vous pouvez le voir. Il y avait quelque chose à propos de Kobe qui dynamisait les gens, qui rassemblait les gens. Et au cours des trois dernières années, vous avez vu un être humain différent. Vous avez vu cette personne en paix, une personne qui était heureuse de vivre chaque jour. »

Davis, avec son coéquipier LeBron James, a rendu hommage à Bryant avec un nouveau tatouage pour reconnaître l’impact de Kobe sur sa vie et sa carrière de basket-ball.