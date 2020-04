Anthony Davis voulait être comme LeBron James en grandissant

Le duo de Los Angeles Lakers composé de LeBron James et Anthony Davis a réussi à s’adapter à la facturation comme étant sans doute le plus formidable de la ligue avant le hiatus de la saison NBA 2019-2020.

James et Davis ont mené les Lakers à la première place de la Conférence Ouest à 49-14 avant que la saison ne soit suspendue en réponse à la pandémie de coronavirus. En conséquence, ils ont également été classés parmi les premiers à décrocher certains des plus grands honneurs de la ligue, tels que le joueur le plus utile et le joueur défensif de l’année.

Bien que James puisse se retrouver en territoire familier, Davis s’habitue à jouer dans une équipe aux attentes élevées. Après tout, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent lancer un championnat potentiel aux côtés d’une de leurs idoles d’enfance.

Selon Michael Lee de The Athletic, Davis dit que lui et James s’émerveillent toujours de la façon dont leurs carrières se sont entrelacées:

“C’est drôle que maintenant nous sommes coéquipiers”, a déclaré Davis à propos de – qui d’autre? – James Lebron. «Nous en parlons tout le temps, comment j’allais à ses camps porter ses chaussures, vouloir le rencontrer, quand j’étais plus jeune au lycée. Maintenant, j’ai l’opportunité de jouer à ses côtés. »

Davis a ajouté que la compétence de James était quelque chose qu’il voulait imiter et le crédite même comme l’une des raisons de son désir de porter le numéro 23:

«J’ai pu le suivre et m’assurer que j’essaie de comprendre les choses qu’il fait. Un gars de 6-8 qui est très fort, il est capable de passer, de tirer, de dribbler, et c’était la même chose que je voulais faire », a déclaré Davis. «Ramener le ballon, pointez en avant. J’ai dû faire la même chose au lycée. J’ai dû aller acheter ses chaussures. Je porte en quelque sorte 23 à cause de lui. C’est une longue histoire derrière ça, mais c’était le gars que je regardais toujours comme «je veux être comme lui». »

Il est clair que Davis fait partie d’une génération qui a pu voir James prendre d’assaut la NBA pendant son enfance. Bien sûr, il espère maintenant rejoindre le petit groupe de joueurs qui ont réussi à réaliser leurs rêves de championnat à ses côtés.

Heureusement, il y a de bonnes raisons d’être optimiste étant donné que James continue de défier Father Time avec son jeu de calibre MVP à 35 ans. Pendant ce temps, Davis a aidé à faire avancer les choses d’un cran en s’établissant comme sa meilleure arme en attaque et le premier favori des honneurs du joueur défensif de l’année.