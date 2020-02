Anthony Davis voulait une pression de jouer à Los Angeles

Quand Anthony Davis a été échangé aux Lakers de Los Angeles lors de l’intersaison NBA 2019, de nombreux critiques se sont demandé s’il serait toujours le même joueur qu’il était sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

La raison de ce récit était la pression supplémentaire qui accompagnait le fait d’être un Laker, et comment Davis n’avait jamais ressenti cette pression pour gagner et être formidable auparavant.

Pour être sûr de dire, à travers 53 matchs de sa première saison avec Los Angeles, Davis a sans aucun doute été à la hauteur du battage médiatique. Il a abandonné l’étiquette sujette aux blessures et a joué dans 46 des 53 matchs de l’équipe, avec une moyenne de 26,6 points, 9,2 rebonds, 1,6 interceptions et 2,4 blocs. Malgré tout, les Lakers ont le meilleur dossier de la Conférence de l’Ouest avec une fiche de 41-12, quatre matchs avant les Nuggets de Denver n ° 2.

Davis a parlé de la pression d’être un Laker et de vouloir jouer dans les lumières de Los Angeles, selon Davis via une interview avec Dave McMenamin d’ESPN:

“Je le pense. Je veux dire… pas seulement être sur les Lakers mais être dans une situation où je peux gagner, cela a en quelque sorte solidifié le type de joueur que je suis. Beaucoup de gens disent qu’ils savent qui j’étais, ils m’ont vu à la Nouvelle-Orléans, mais nous n’avions pas autant de jeux télévisés. Alors les gens se disaient: «Je sais qui il est, mais est-il vraiment un bon joueur? Nous ne savons pas vraiment comment il se comporte sous pression. »Et donc, dans cette situation, cela aide mon cas comme:« Il fait la même chose qu’il a fait à la Nouvelle-Orléans, il fait partie d’une équipe gagnante. cas plus. Et c’est quelque chose que je voulais, je voulais être sous la pression de voir par moi-même si je pouvais supporter d’être sous les lumières de Staples et d’obtenir le meilleur tir de chaque équipe, d’être critiqué … comme puis-je gérer ça? Personnellement, je pense que je fais du bon travail si cela se produit. “

Davis entendra probablement des critiques de cette nature jusqu’aux éliminatoires de la NBA 2020, car il n’y a presque rien d’autre à lui reprocher. Il a été un excellent joueur et leader de cette équipe des Lakers et il ne reste plus qu’à le faire d’avril à juin.

Il semble que Davis ait vraiment pris goût à être un Laker et à réussir malgré la pression. Peut-être que c’est quelque chose qu’il considérera en entrant dans l’agence gratuite NBA 2020.