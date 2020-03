Anthony Edwards devrait-il être le premier choix global? Ses avantages et ses inconvénients – The Athletic

Et si je vous parlais de deux joueurs et vous disais que vous deviez en choisir un:

Le joueur A est le meilleur marqueur de première année du pays, bien qu’il soit plus jeune que la plupart des étudiants de première année (il n’aura pas 19 ans avant août) et une expérience de jeu plus limitée puisqu’il n’a pas ramassé de cerceaux jusqu’à ce qu’il soit au lycée. Il a également un physique et une position NBA évidents, une longue envergure et la capacité de glisser ses pieds défensivement, et un fond sans verrue, et est capable d’étirements de jeu à couper le souffle.

Le joueur B a du mal à jouer dans le cours du jeu et doit arrêter le ballon pour obtenir son attaque. Il est un tireur de saut moyen au mieux, mais se contente principalement de coups de saut malgré une capacité athlétique écrasante. Il est également enclin à des périodes déroutantes d’indifférence bizarre, en particulier à la défensive, et son équipe n’a que 15-14 cette saison, dont seulement 5-11 en conférence.

Voici le hic: j’ai décrit le même joueur deux fois. C’est Anthony Edwards de …

