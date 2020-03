Anthony Edwards entre dans le repêchage de la NBA et vise le numéro un

Gardien de première année des Bulldogs de GéorgieAnthony Edwards, que tout le monde désigne comme le numéro un possible du repêchage NBA de l’été prochain, a annoncé sur son compte twitter qu’il était prêt à faire le saut vers les professionnels avec une seule année universitaire.

21/03/2020 à 17:57

CET

Sport.es

“La Géorgie sera toujours ma maison, mais je suis prêt à faire passer mon jeu au niveau supérieur et j’ai décidé de me déclarer pour le repêchage NBA 2020 “, a déclaré Edwards dans son post.” J’espère que je vous ai rendu fier, mais le travail est loin d’être terminé “, a-t-il déclaré.

“Famille, amis, coéquipiers, entraîneurs, fans et Géorgie, c’est pour vous. Je suis enthousiasmé par ce que l’avenir nous réserve et j’espère qu’ils le suivront de près “, a-t-il assuré sur les réseaux sociaux.

– Anthony Edwards (@ theantman05) 20 mars 2020

Edwards a déclaré qu’il méritait d’être le choix n ° 1 dans le projet. “Je pense que je devrais aller au numéro 1, sans aucun doute”, a déclaré Edwards. “C’est le seul endroit où je pense que je devrais aller.”. Edwards a également signé avec Octagon Basketball, l’agence a tweeté vendredi. L’entreprise représente également Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry, parmi d’autres stars de la NBA.

C’est un garde polyvalent, qui a récolté en moyenne 19,1 points, 5,2 rebonds et 2,8 passes décisives. Pour les Bulldogs cette saison, le natif d’Atlanta, âgé de 18 ans, a montré sa capacité à jouer et de bonnes compétences défensives.

“J’ai l’impression que mon corps est déjà là et je vais rester au gymnase et continuer à m’améliorer”. Je pensais que j’allais être une star du football. Mais je me suis donné à fond et j’ai commencé à travailler dur pour arriver à ce point crucial de ma carrière maintenant “, a déclaré le joueur de 18 ans.

.