Anthony Edwards se déclare éligible au repêchage

Anthony Edwards est l’un des grands favoris à être le prochain numéro 1 du repêchage. La base de Géorgie, consciente de cela, s’est déclarée éligible, elle choisira donc cette position lors de la rédaction du projet (logiquement, en raison de la crise sanitaire du coronavirus, aucune date n’a été fixée).

Le joueur a annoncé sa décision via son compte Twitter personnel avec le message suivant:

“Comme je l’ai démontré au cours de ma carrière universitaire, sur et en dehors du terrain, je suis conscient de la chance que j’ai eue avec ma famille de basket-ball. Je suis reconnaissant à mes entraîneurs pour tout ce qu’ils ont fait pour moi. À mes coéquipiers, merci. pour m’avoir montré que j’aurai des frères pour la vie. Aux fans, qui m’ont donné toute l’énergie au Stegeman Coliseum tous les soirs, juste pour leur dire que rien n’aurait été possible sans eux.

La Géorgie sera toujours ma maison, mais maintenant je suis prêt à faire passer mon basket au niveau supérieur et c’est pourquoi je me déclare éligible pour le repêchage NBA 2020. J’espère que je vous ai rendu fier de ce que j’ai fait ici.

Pour ma famille, mes amis, mes collègues, mes entraîneurs, mes fans et la Géorgie, c’est pour vous. Je suis excité pour l’avenir et j’espère que vous me suivrez. Le prochain chapitre commence maintenant … Allez. “

pic.twitter.com/jBcQdncmtB

– Anthony Edwards (@ theantman05) 20 mars 2020

Edwards, 18 ans, a récolté en moyenne 19,1 points, 5,2 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,3 interceptions cette saison au cours des 32 matchs qu’il a disputés avec la Géorgie. Il a un grand physique et un bon tir qui peut encore être amélioré. Conditions techniques et physiques pour jouer 1 et 2. Favori pour le numéro 1 du repêchage.

.