Anthony Edwards: Voici comment se joue le futur numéro 1 du repêchage

Les choses pourraient changer dans les prochains mois Brouillon, surtout si la NCAA revenait, mais le dernier sentiment qui restait avant son annulation en raison de la crise sanitaire causée par le coronavirus est que Anthony Edwards est le grand favori pour être numéro 1 dans le prochain draft (arriver quand ça arrive).

C’est un joueur qui, par exemple, s’il était choisi par Golden State Warriors (la pire équipe de la ligue en pourcentage de victoires), pourrait devenir un deuxième créateur de jeu qui pourrait compléter Stephen Curry. De plus, il est un excellent tireur (cette saison en moyenne 2,4 triplets par match dans la NCAA).

Lors des 33 matchs qu’il a disputés avec la Géorgie cette saison, il a en moyenne 19,1 points, 5,2 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,3 interception par match. C’est un joueur athlétique de 1,95 pied de haut qui s’est montré capable d’être compétitif. C’est ce que nous connaissons maintenant en tant que garde combo, capable d’agir de manière interchangeable avec 1 et 2, grâce à sa capacité à marquer d’une part et sa bonne maniabilité du ballon et la vision du jeu de l’autre.

Ses coéquipiers sur nbadraft.net le définissent comme un joueur capable de tirer trois et de n’importe quel grade, qui a besoin de peu d’espace pour se lancer. De plus, il est capable de dribbler à deux mains et a une bonne vision du jeu. Bon rebondeur pour sa position, sa capacité athlétique à se défendre et à infliger des dégâts surtout aux petites bases. Il voit le basket-ball facilement et est capable de bloquer les tirs rivaux.

Parmi les points faibles de son jeu actuel, des choses à améliorer, on met en avant son faible tir du personnel. De plus, vous devriez commencer à limiter vos balles perdues si vous voulez devenir une base fiable. Vous pouvez améliorer vos mouvements défensifs et offensifs lorsque vous n’avez pas le ballon.

Ils le comparent à Victor Oladipo et JR Smith.

.