Anthony Morrow révèle son premier texte à Kevin Durant après avoir rejoint Warriors

Selon votre point de vue, les trajets dans la mémoire peuvent parfois être douloureux. Pour Anthony Morrow, c’était le cas.

Morrow était le dernier à être présenté dans la Thunder Legacy Series, un projet entrepris par The Oklahoman dans lequel la publication rattrape un ancien membre du club pour raconter une partie de la gloire (et de la tristesse) de l’équipe des années passées.

Ayant été membre du club pendant les trois saisons 2014-2017, Anthony Morrow a rappelé à quoi ressemblait cette expérience pour lui avec Joe Mussatto. Remonter 3-1 contre les Warriors lors de la finale de la Conférence de l’Ouest 2016 était parmi les meilleurs souvenirs que le tireur d’élite maintenant retraité avait de son temps avec le club.

Cependant, comme beaucoup de ses anciens coéquipiers, il se souvient avoir été naturellement surpris que Durant ait suivi d’être si près de ramener le Thunder à la finale de la NBA pour la deuxième fois qu’il prétendait se rappeler exactement ce que sa première communication avec la désormais deux fois NBA Finale MVP était.

“Quand il est parti, je ne pouvais pas le croire. Je me souviens exactement où j’étais. Je me dirigeais sur l’autoroute vers ma maison après avoir quitté la maison de mon père. Je l’ai vu, puis comme huit personnes m’ont appelé de suite. Je lui ai juste envoyé un texto et je me suis dit: «Mec, je ne l’ai pas vu venir, mais tant que tu es heureux et que ta famille est heureuse, tu as pris la décision qui était la meilleure pour toi. Il ne s’agit pas de basket-ball. Tu es mon frere. Je veux que tu sois heureux. “À ce moment-là, il avait probablement besoin d’entendre ça …”