Antonio Gates a été un pionnier pour les bouts étroits et les joueurs de basket

Antonio Gates n’a pas eu une seule réception en tant que joueur de football universitaire. Il avait 955 en tant que pro.

L’ancienne star du basket-ball de Kent State a mis fin à sa carrière dans la NFL après s’être absenté de la saison 2019. Il a raccroché ses crampons après 16 saisons avec les Chargers, le club qui a tenté sa chance avec une dynamo athlétique inexpérimentée en 2003.

L’héritage de Gates a plusieurs formes différentes. En tant que joueur vedette qui n’a pas réussi à atteindre le match de championnat de l’AFC, il incarne le sort éternellement maudit des Chargers. Comme fin serrée, il a réalisé plus de prises de touché que quiconque à ce poste dans l’histoire de la ligue. Mais sa valeur la plus vraie peut être l’exemple qu’il a donné à d’autres stars du bois dur qui cherchent à se réinventer en tant que récepteurs au lieu de rebondisseurs.

Gates est passé de la star du basket-ball universitaire à la NFL All-Pro en très peu de temps

Antonio Gates était censé être un athlète à deux sports dans l’État du Michigan, mais l’exigence de l’entraîneur de l’époque, Nick Saban, d’abandonner le basket-ball et de se concentrer sur le football à plein temps a changé sa trajectoire de carrière. Il a quitté East Lansing pour commencer un chemin sinueux qui a dévié par la Eastern Michigan University et le College of the Sequoias avant d’atterrir sur l’équipe de basket-ball de Kent State. À ce stade, le football était une réflexion après coup.

En tant que junior, Gates a mené les Golden Flashes à l’Elite Eight en tant qu’attaquant de puissance court mais efficace. En tant qu’aîné, il a terminé quatrième de la Conférence mi-américaine en marquant (20,6 points par match), septième en rebond (7,7) et sixième en passes décisives (4,1) tout en menant Kent State à un titre de division et à une place au NIT. Il y avait cependant un problème; il n’avait que 6’4. Bien que cela ait pu conduire à certaines offres de jouer à l’étranger, la NBA n’était pas une option pour lui.

La NFL l’était.

Gates a misé sur lui-même en organisant des séances d’entraînement avec les équipes de la NFL à l’été 2003. Sa première rencontre a été avec San Diego, qui ne l’a pas laissé partir sans contrat signé. Une équipe de 0-4 Chargers l’a propulsé dans la formation de départ lors de la semaine 5 de sa saison recrue et n’a jamais regardé en arrière. Moins d’un an après avoir quitté le basket-ball, il incendia la défense de la NFL sans prétention pour 16,2 verges par prise en tant que facteur X de Drew Brees.

Ses trois saisons suivantes ont été l’une des meilleures séquences jamais vues par la NFL. Gates a attrapé 241 passes pour 2 989 verges et un total de 32 touchés. Aucune autre extrémité serrée n’en avait plus de 20 au cours de cette période. Trois hochements de tête d’équipe All-Pro consécutifs ont suivi, et l’attaquant de puissance sous-dimensionné est devenu un rouage intégral dans l’attaque des Chargers aux côtés de Philip Rivers et LaDainian Tomlinson.

Ce fut le sommet de sa carrière, mais il était toujours extrêmement bon dans la foulée. Il avait en moyenne 900 verges sur réception et neuf touchés au cours de ses saisons de 27 à 34 ans. Alors qu’il flirtait avec la retraite à la fin de la trentaine, il a continué à apparaître une fois qu’il est devenu clair que les Chargers – et son vieil ami Rivers – avaient besoin de lui pour boxer des arrières défensifs dans la zone des buts.

Cela s’est terminé après s’être absenté de la saison 2019, mais Gates a quand même terminé sa carrière avec cinq honneurs All-Pro, huit sélections Pro Bowl, près de 12000 verges de réception et une place presque certaine au Temple de la renommée. Son influence se fera sentir dans la NFL bien après sa retraite.

Gates était le porte-étendard d’une longue liste de stars du basket des années 2000 qui voulaient rôtir des cornerbacks plutôt que des attaquants

Gates n’était pas le premier joueur à passer du basketteur universitaire à la star moderne de la NFL. Tony Gonzalez – qui se battait avec Gates pour All-Pro hoche la tête et finit par recevoir des records au cours d’une carrière tout aussi incroyable – et Julius Peppers étaient chacun des stars de deux sports universitaires qui ont fait la transition avec aplomb. Mais la courbe d’apprentissage a été beaucoup plus abrupte pour que Gates sorte de nulle part et transforme les secondeurs en marqueurs de gazon en tant que pro. Comme la star des Cowboys Cornell Green avant lui, il a dû le faire sans jouer un coup de football universitaire.

Même s’il s’est inscrit dans trois écoles différentes de la Division I qui auraient pu utiliser ses services sur le réseau, son attention n’a pas quitté le bois dur jusqu’à ce qu’on lui dise que sa carrière dans la NBA n’allait pas fonctionner. Il a ensuite donné à la preuve de la NFL un attaquant puissant et sous-dimensionné qui peut être le prototype parfait de la ligue.

Depuis, les scouts ont été plus réceptifs à une transition comme celle de Gates. Jimmy Graham est l’exemple le plus célèbre.

Il a rejoint l’équipe de football de l’Université de Miami en tant que senior au milieu de quatre années solides mais peu spectaculaires de basket-ball Hurricane. Il a montré suffisamment de potentiel pour être sélectionné au troisième tour du repêchage de la NFL 2010 malgré seulement 17 réceptions dans la NCAA et deviendrait cinq fois pro Bowler – citant explicitement Gates comme «ouvrant la voie» à sa place dans la NFL.

Graham n’est pas seul. Julius Thomas a pris une décision de carrière similaire à celle de Graham, en lacant ses crampons à la fin de sa saison senior à Portland State tout en jouant quatre ans avec l’équipe de basket-ball de l’école. Quand il est devenu clair que son cadre de 6’5 n’était pas suffisant pour arriver en NBA, il a continué à faire une paire de Pro Bowls et à jouer dans un Super Bowl avec les Broncos. Il a cité Gates comme le joueur qu’il a le plus essayé d’émuler sur le terrain.

Darren Fells n’a pas joué un coup de football à UC-Irvine et a passé cinq ans à jouer dans différentes ligues internationales de basket-ball avant d’essayer le football en 2013. Après avoir rebondi autour de quelques listes différentes, il s’est depuis installé en tant que haut de gamme serré de Deshaun Watson cible dans la zone rouge avec les Texans.

Rico Gathers est passé des honneurs du basketball All-Big 12 en tant que centre de déglutition à une place dans la rotation serrée des Cowboys malgré le fait qu’il n’a joué aucun match à Baylor. Demetrius Harris et Mo Alie-Cox ont chacun fait le saut vers la NFL malgré leurs études dans des collèges qui n’avaient même pas de programmes de football universitaire (Wisconsin-Milwaukee et Virginia Commonwealth, respectivement).

Plus de joueurs suivront, parce que Gates ne s’est pas contenté de passer de la puissance à la fin, il a donné des coups de pied dans le cul. La légende des Chargers n’était pas pire pour avoir abandonné Saban à East Lansing il y a deux décennies – en fait, ce manque de kilométrage dans le football universitaire pourrait avoir ouvert la voie à une carrière épique de 16 ans.

Maintenant, il va passer à la prochaine partie de sa vie. Heureusement pour Gates, il aura la chance de revivre son incroyable voyage chaque fois qu’un attaquant puissant se transforme en une cible de zone rouge stable dans la NFL.