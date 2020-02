Aperçu de Celtics-Rockets II du point de vue de Houston

Les 41-27 Boston Celtics recevront un match revanche samedi avec les 38-20 “Pocket” Rockets qui les ont battus avec leur nouvelle gamme ultra-petite le 11 février.

Houston a complètement abandonné la position centrale juste avant la pause des étoiles, et Boston a été l’une des premières équipes de la NBA qui a eu le plaisir d’essayer de comprendre ce que les Rockets faisaient avec les changements.

Avec quatre victoires en cinq matchs depuis – et plus important encore, certains films à revoir – les Celtics ont une nouvelle chance à cette approche relativement nouvelle de la construction d’un concurrent avec un peu plus de données pour alimenter leur stratégie.

Les fans de Boston se sont concentrés sur l’émergence de l’attaquant de troisième année Jayson Tatum dans l’intervalle, qui est en larmes depuis le match des étoiles de 2020, et devrait être pardonné s’il n’a pas suivi l’une des deux seules équipes pour battre Boston lors de ses 13 derniers matchs.

À cette fin, nous avons rencontré le rédacteur en chef de Rockets Wire, Ben DuBose, pour entendre tous les détails que nous avons manqués tout en nous concentrant sur les Celtics se transformant en concurrent tandis que Houston a, à de nombreux avis, fait de même.

Que devraient savoir les fans des Celtics sur les Rockets depuis la dernière rencontre entre les deux équipes?

Lorsque les Rockets et les Celtics se sont rencontrés pour la dernière fois le 11 février, Houston était à moins d’une semaine du retrait de Robert Covington et du passage permanent au petit ballon. L’échantillon était suffisamment limité pour que le résultat de l’expérience ne soit pas clair. À ce stade, il semble clair que cela fonctionne. Depuis la première rencontre à Boston, les Rockets (38-20) ont remporté cinq matchs consécutifs, tous à deux chiffres. Ils ont remporté huit des 10 et 12 des 16. Ils ont maintenant 16-3 cette saison sans Clint Capela. Il est clair que cela offre des avantages aux deux extrémités du terrain.

Le sol étant espacé grâce aux tireurs à toutes les positions et aux voies de circulation ouvertes, Russell Westbrook a tiré mieux que 52% en six matchs consécutifs, et il a dépassé 30 points dans cinq d’entre eux. Avant cette manche, la plus longue séquence de matchs consécutifs de Westbrook avec 52% + de tirs était de trois matchs. James Harden a dépassé 56% du terrain en trois matchs consécutifs, et à 54% ou mieux sur 3 points dans deux d’entre eux. Dans la séquence de cinq victoires consécutives, Houston mène la ligue avec une cote nette absurde de 122,4 en attaque.

En défense, ils ont tenu leurs adversaires en dessous de 20 points au premier trimestre trois fois ce mois-ci, remportant les trois matchs. Pour mettre cela en perspective, avant février, ils l’avaient fait une fois toute la saison. Avec 18 blocs à ses cinq derniers matchs, Covington a fourni à Houston la protection de jante que beaucoup pensaient avoir perdue après avoir échangé Capela. Ils sont beaucoup plus polyvalents et mieux adaptés pour contester et refuser les 3 points. Bien que les Rockets se classent n ° 15 de la NBA en termes de note défensive nette pour toute la saison, ils sont n ° 6 au cours des 10 derniers matchs.

Conclusion: la curiosité autour de l’expérience est passée à la confiance.

Que faudra-t-il pour que chaque équipe gagne?

Une grande histoire est la santé des deux côtés, Eric Gordon ayant raté le dernier match des Rockets avec une blessure au genou. De toute évidence, Kemba Walker a eu ses propres problèmes de genou pour les Celtics.

Malgré la construction de l’alignement de Houston, ce n’est pas la taille qui lui a causé le plus de problèmes. Ce sont des gardes rapides qui peuvent pénétrer et dépasser la ligne de défense initiale sur le périmètre, comme l’ont vu Donovan Mitchell et Jordan Clarkson lors des deux derniers matchs contre l’Utah. Il n’y a tout simplement pas la taille près du bord pour couper les disques lorsque cela se produit. Gordon a raté beaucoup de temps cette année avec diverses blessures, mais lorsqu’il est en bonne santé, il est un défenseur solide sur le ballon qui a également une constitution suffisamment épaisse pour jouer physiquement. De nombreux fans pensent principalement à Gordon pour son tir à 3 points, mais il a fait une grande différence sur le plan défensif lors des deux dernières séries éliminatoires.

Même si Jayson Tatum a eu un mois fantastique, il a lutté contre les Rockets, tirant 5 sur 15 au total et 0 sur 7 sur 3 pointeurs. Robert Covington et P.J. Tucker sont parmi les meilleurs défenseurs de la ligue en première ligne, et même contre des buteurs d’élite, ils peuvent rendre la vie difficile. La faiblesse potentielle, surtout si Gordon n’est pas disponible ou limité, est la défense aux points de garde. Walker a tiré 5 sur 17 contre les Rockets à Houston, mais je suppose qu’il n’était pas à 100% à l’époque en raison du problème de genou en cours. S’il est en bonne santé samedi, il est probablement la star de Boston la mieux placée pour déverrouiller la défense de Houston.

Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur les Rockets?

Le banc de Houston a extrêmement bien tiré depuis la pause des étoiles. Ils ont choisi Jeff Green comme agent libre pour sauvegarder Tucker au centre, et il tire 70,0% du terrain et 61,5% sur 3 points en quatre matchs avec les Rockets. Austin Rivers et Ben McLemore tirent chacun au-dessus de 60% au total et mieux que 50% à partir de la plage de 3 points au cours de la même période.

Dans le même temps, il n’est pas nécessaire de remarquer que ces chiffres ne sont probablement pas viables sur un plus grand échantillon. Et sur les quatre équipes qu’ils ont jouées depuis la pause des étoiles, trois d’entre elles (Warriors, Knicks, Grizzlies) ne sont pas très bonnes. Maintenant qu’ils font face à une équipe de 41-17 Celtics sur la route et à la télévision nationale, il devrait y avoir au moins une régression.

Là encore, étant donné qu’ils ont gagné en moyenne près de 20 points par match, ils ont une marge de manœuvre pour une telle baisse – surtout si Gordon revient.

Historiquement, il y a un dicton populaire autour de la NBA selon lequel les joueurs de rôle sont meilleurs à la maison, et c’est probablement vrai en ce qui concerne les types de joueurs mentionnés ci-dessus. Dans un environnement bruyant aux heures de grande écoute samedi à Boston, les anciens MVP de Westbrook et Harden devront probablement faire plus d’efforts pour que les Rockets poursuivent leur séquence.

Les Celtics seront potentiellement en parfaite santé pour le match revanche, bien que le meneur Kemba Walker (genou) et le centre Robert Williams III (hanche) soient au jour le jour alors qu’ils cherchent à revenir de leurs absences prolongées.

Attendez-vous à ce que le personnel médical soit prudent avec les deux, car l’accent est mis sur les séries éliminatoires en ce qui concerne la santé des joueurs.

Houston pourrait également être sans le gardien Eric Gordon (genou) et l’attaquant Thabo Sefolosha (maladie), les deux étant répertoriés au jour le jour.

Le match est presque certain, mais avec un avantage sur le terrain et un certain temps pour s’être ajusté depuis la dernière rencontre des deux équipes, l’avantage est probablement légèrement en faveur des Celtics.

