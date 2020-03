Aperçu des finales potentielles de la Conférence Ouest de la NBA 2020

Les Lakers de Los Angeles continueront leur match difficile lorsqu’ils affronteront les Clippers de Los Angeles dans ce qui pourrait être un aperçu de la finale de la Conférence de l’Ouest.

Ce sera la troisième rencontre entre ces deux rivaux du Staples Center, les Clippers prenant les deux premiers malgré le match nul après trois quarts. La troisième réunion était initialement prévue pour le 28 janvier, mais elle a été reportée au 9 avril après la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gianna Bryant et de sept autres personnes.

Les Lakers sont au milieu de ce qui est probablement leur programme le plus difficile de la saison NBA 2019-2020. Vendredi, les Lakers ont décroché une victoire incroyablement impressionnante contre les Milwaukee Bucks, 113-103. Et après le match des Clippers, le violet et l’or affronteront les Brooklyn Nets, les Houston Rockets, les Denver Nuggets et l’Utah Jazz à deux reprises.

Le principal objectif de Los Angeles dans ce match est la cohérence. Lors des deux premières rencontres, l’offensive des Lakers s’est effondrée dans les cinq dernières minutes, recourant à des isolements de LeBron James contre l’équipe la mieux équipée pour gérer cette attaque.

Défensivement, les Lakers font un excellent effort contre les Bucks. Cependant, ils devront continuer à lutter contre l’une des infractions les plus puissantes et les plus chargées en basket-ball. La façon dont ils établiront leur présence sur la défensive sera le facteur décisif dans un match comme celui-ci.

Avec Kawhi Leonard, Paul George et Marcus Morris dans la formation de départ, Danny Green, James et Anthony Davis devront tous faire de leur mieux pour se donner une bonne chance de gagner.

En termes de classement, les Lakers n’ont pas désespérément besoin d’une victoire. Ils détiennent actuellement un avantage de six matchs dans la colonne des pertes par rapport aux Clippers, ce qui signifie que tant qu’ils s’occuperont des périodes de calendrier les plus faciles qu’ils auront laissées, ils devraient avoir la graine n ° 1 sous clé.

Bien qu’une victoire ne soit pas nécessaire au classement, les Lakers peuvent être très motivés pour éviter de descendre 0-3 dans la série de la saison.

Los Angeles Lakers (48-13) contre Los Angeles Clippers (43-19)

12 h 30 PT, 8 mars 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: ABC, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Dwight Howard, Markieff Morris

Clippers projetés à partir de la gamme:

PG: Patrick Beverly

SG: Paul George

SF: Kawhi Leonard

PF: Marcus Morris

C: Ivica Zubac

Réserves clés: Lou Williams, Montrezl Harrell, Landry Shamet, Reggie Jackson, JaMychal Green