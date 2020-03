Aperçu des finales potentielles de la NBA 2020

Les deux meilleures équipes de la ligue en ce qui concerne les records s’affronteront pour la deuxième et dernière fois au cours de la saison NBA 2019-20 alors que les Lakers de Los Angeles accueilleront les Milwaukee Bucks.

Cela marque également une épreuve de force entre les deux premiers de la NBA Most Valuable Player Award comme Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

Le premier match entre ces deux joueurs a été un énorme affrontement, mais ce sont les Bucks qui ont remporté la victoire grâce en grande partie à Antetokounmpo qui a abattu cinq trois sur le chemin d’une soirée de 34 points, 11 rebonds et sept passes décisives. De plus, les Bucks ont dépassé les Lakers, ont retourné le ballon cinq fois de moins et ont touché quatre autres trois points.

La défense sera la clé de ce concours car c’est là que chaque équipe brille. Milwaukee est à la tête de la ligue en matière de cote défensive et de rebond défensif et utilise cela pour pousser le rythme offensivement. Les Lakers mènent la ligue par blocs tout en se classant également parmi les cinq premiers pour les interceptions et les rebonds offensifs, utilisant également leurs prouesses défensives pour pousser leur attaque.

De toute évidence, l’accent sera mis sur les joueurs des étoiles, Antetokounmpo, James et Anthony Davis susciteront beaucoup d’attention, mais Khris Middleton jouera également un rôle énorme pour les Bucks. Il tire à 43% sur une distance de trois points et a toujours le potentiel pour prendre le contrôle d’un jeu avec sa portée et sa taille profondes sur l’aile.

Le contrôle de la peinture pourrait également contribuer grandement à déterminer le gagnant. Les Lakers et les Bucks sont respectivement deuxième et quatrième aux points dans la peinture et comme cela a été noté plus tôt, les Bucks limitent les secondes chances sur le verre tandis que les Lakers y prospèrent habituellement. L’affrontement central opposant JaVale McGee et Dwight Howard à Brook et Robin Lopez vaudra la peine d’être regardé.

Enfin, les deux équipes utilisent une rotation profonde avec de nombreux joueurs capables d’avoir un impact important sur une nuit donnée.

Wesley Matthews, George Hill, Donte DiVincenzo, Pat Connaughton et Marvin Williams apportent tous quelque chose de différent, mais sont tous dangereux à chaque extrémité du parquet. Les Lakers auront besoin de Danny Green, Avery Bradley, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Alex Caruso pour égaler ou dépasser la liste complète des Bucks des acteurs.

En fin de compte, cependant, cela revient généralement aux joueurs All-Star. Beaucoup croient que les Lakers ont besoin que Davis soit le principal joueur des Lakers pour atteindre leur plein potentiel, mais que ce soit lui ou James qui prenne le relais, quelqu’un devra surpasser Antetokounmpo si les Lakers prévoient d’obtenir une victoire.

Los Angeles Lakers (47-13) contre Milwaukee Bucks (53-9)

19 h 30 PT, 6 mars 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: ESPN, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Markieff Morris, Alex Caruso

Projection de dollars à partir de la programmation:

PG: Eric Bledsoe

SG: Wesley Matthews

SF: Khris Middleton

PF: Giannis Antetokounmpo

C: Brook Lopez

Réserves clés: Donte DiVincenzo, George Hill, Robin Lopez, Pat Connaughton, Marvin Williams