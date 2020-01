Aperçu des Lakers contre les pélicans: un retour en Californie

Qui: Pélicans de la Nouvelle-Orléans aux Lakers de Los Angeles

Quand: Vendredi 3 janvier, 22 h 30 HE

Où: Staples Center

Comment regarder: ESPN

Pour la première fois depuis leur sortie de la ville, les anciens Baby Lakers conduiront les Pélicans au Staples Center pour rencontrer les Los Angeles Lakers. Bien que ce soit le premier voyage à Los Angeles, ce n’est pas la première rencontre car les deux équipes ont eu un affrontement mémorable avant Thanksgiving qui a vu le violet et l’or tenir tard pour une victoire.

Cette défaite pour la Nouvelle-Orléans était au début de ce qui allait devenir une séquence de 13 défaites. Cependant, plus récemment, les Pélicans ont remporté quatre matchs de suite et cinq de leurs six derniers.

La défense a été la clé pour les Pélicans dans cette séquence, car ils ont la troisième meilleure note défensive au cours des six derniers matchs à 100,5 points pour 100 possessions. Les Lakers, qui portaient autrefois une défense parmi les cinq premiers au début de la saison, ont glissé au sixième rang au cours de l’année, mais ont amélioré leur offensive au quatrième rang.

Après ne pas être disponible pour la première rencontre, Lonzo Ball affrontera les Lakers pour la première fois cette saison.

.