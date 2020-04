Aperçu des Wolves pour la saison 2020/21

Minnesota Timberwolves Il a donné à son personnel un revirement complet au cours de la saison 2019/20 qui devrait se terminer l’été prochain (ou lorsque la crise sanitaire des coronavirus le permettra). Le nouveau président des opérations de basket-ball, Gersson Rosas, tente de mettre en lumière un personnel qui, il y a quelques années, a donné à Zach LaVine et Lauri Markkanen en échange de quelques mois de Jimmy Butler. Andrew Wiggins (déjà sorti) et Gorgui Dieng ont reçu des contrats très élevés.

Maintenant, Rosas essaie de restructurer l’équipe qui a Karl Anthony Towns à sa grande référence. Du temps de Thibodeau, il n’y a que lui et un Josh Okogie qui se produisent à un très bon niveau. Après avoir échangé D’Angelo Russell contre Wiggins, ils espèrent trouver un joueur plus fiable et plus cohérent. De jeunes joueurs comme Jarrett Culver, Malik Beasley ou Juancho Hernangómez pourrait aider à reconstruire.

Dans le dernier marché, les Wolves ont acquis Russell, Beasley et Hernangómez et sont passés de la 23e meilleure équipe offensive de la ligue à 12. Beasley et Juancho sont deux joueurs qui se complètent très bien avec Towns and Russell et qui sont des agents libres l’été prochain.

Beasley a récolté en moyenne 20,7 points, 5,1 rebonds et 3,5 triples en 14 matchs avec les Wolves. Il a refusé un contrat de 30 millions de dollars sur 3 ans avec les Nuggets, il n’acceptera donc aucune offre inférieure à ce nombre.

Juancho a une moyenne de 12,9 points, 7,3 rebonds et 2,1 triples chez les Wolves en 29,4 minutes par match. Il donne à l’équipe une polyvalence des deux côtés du terrain et devrait recevoir une offre pour continuer.

Nous verrons ce qu’ils finiront par faire. Ils doivent acquérir une pièce intéressante dans le prochain projet (ils sont garantis au moins 7) et ont également un tour protégé des filets. C’est un été clé pour la franchise.

