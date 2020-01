Aperçu du Super Bowl 2020: ce que les chefs feront en attaque

Cette colonne est la première d’un aperçu du Super Bowl 54 en cinq parties. Au cours des prochains jours, je déploierai le reste de la série, ce qui vous donnera quelques éléments clés à surveiller lorsque les Chiefs et les 49ers joueront dimanche.

Voici le calendrier complet:

28 janvier: Chefs en infraction; 49ers en défense

29 janvier: 49ers en attaque; Chefs de la défense

30 janvier: Qui va gagner le Super Bowl

Bien que je choisisse un gagnant à la fin de cette série, ce dont je suis le plus fier, c’est de prédire la manière dont les équipes tenteront de s’attaquer les unes les autres et les résultats de certaines de ces batailles au sein d’une bataille. N’importe qui peut lancer une pièce et avoir 50/50 de chances de savoir qui ramènera le trophée Lombardi à la maison, mais combien de personnes peuvent décrire avec précision comment elle va descendre avant qu’elle ne se produise?

C’est ce que je veux vraiment par-dessus tout. Commençons par ce que les chefs feront en attaque dans le Super Bowl.

Que se passera-t-il lorsque les chefs dirigeront le ballon

Quand vous pensez à Kansas City, il est si facile de se concentrer sur leur jeu de passes et leur phénomène de troisième année chez le quart-arrière, Patrick Mahomes. Tranquillement, cependant, les Chiefs se sont précipités sur plus de 100 verges à leurs quatre derniers matchs.

Ne soyez pas surpris lorsque Kansas City sort et essaie d’établir la piste tôt et souvent. Les Chiefs savent que la force de cette défense des 49ers est leur front quatre, et un solide jeu de course est le meilleur moyen de porter ces joueurs de ligne défensifs vers le bas et de configurer une passe de jeu plus tard.

(Tais-toi, nerds analytiques.)

Les Chiefs aiment utiliser beaucoup de courses de ventre, avec des jeux de zone mélangés. De temps en temps, ils iront avec des compteurs et des Power Os si la situation l’exige, mais ils semblaient utiliser ceux plus tôt dans la saison. Mais bon, pas de temps comme le présent pour les dépoussiérer pour le Super Bowl.

Il se trouve que les 49ers ont eu des problèmes pour défendre les jeux du ventre. Cette convergence devrait signifier que lorsque les chefs essaient de faire courir le ballon, vous les verrez utiliser beaucoup de passes ventrales. En particulier, je pense qu’ils auront beaucoup de ventres fendus. C’est là qu’une extrémité serrée, un arrière, ou dans certains cas, un récepteur large, s’aligne à la position de l’aile, puis après que le composant logiciel enfichable passe derrière la ligne offensive pour bloquer l’homme de fin sur la ligne de mêlée, tandis que la ligne offensive bloque en masse dans la direction opposée.

Je pense également que cela aidera à mettre en place certaines choses dans le jeu de passes, mais j’y arriverai dans une minute.

Il y a aussi la possibilité que Mahomes puisse tirer le ballon et le garder, puis suivre cette aile comme une sorte de balayage de quart-arrière. C’est juste un jeu de course très polyvalent que je peux voir faire partie intégrante du plan de match de Kansas City.

En plus des jeux qu’ils exécutent normalement bien, les équipes du Super Bowl en adoptent généralement un peu plus qu’elles ont vu d’autres équipes réussir à affronter leur adversaire. Je n’ai pas vu les Chiefs utiliser de nombreux lancers, mais quelqu’un a découvert que les 49ers ne s’adaptaient pas toujours bien aux lancers et que tout le monde semblait emboîter le pas. Je m’attends à ce que les chefs fassent de même au moins une fois ou deux, même si ce n’est pas leur M.O normal.

Mais puisque je parle du jeu de course, j’ai une question qui me semble importante: combien de LeSean McCoy allons-nous voir dans le Super Bowl?

J’aime Damien Williams et je pense qu’il fera très bien comme partant, mais Shady a eu près de 500 verges au sol avec 4,6 verges par course cette saison. Cependant, McCoy n’a pas vu le terrain depuis la semaine 15. Bien que je sache qu’il était malade avant le match de championnat de l’AFC, il aura eu beaucoup de temps pour se remettre en forme avant le coup d’envoi du ballon. Et non seulement je pense que les Chiefs pourraient l’utiliser dans ce match, mais je pense aussi qu’ils pourraient finalement avoir besoin de sa contribution s’ils veulent gagner ce match.

Il y a eu des moments où un remplaçant a joué un rôle clé pour assurer une victoire au Super Bowl à son équipe, et je pense que cela pourrait être le moment pour McCoy de briller dans le devoir.

Que se passera-t-il lorsque les chefs passeront

Il y a deux choses que je m’attends à voir sortir de l’offensive des Chiefs. Le premier est un grand nombre de jeux d’écran. Les 49ers ont eu des problèmes de défense des écrans, et c’est une autre façon d’essayer de ralentir leur course de passe infernale. Remarquez que la défense de San Francisco n’abandonnait pas nécessairement beaucoup de gros jeux, mais plutôt des gains modérés constants.

L’offense pourrait se déclencher en déplaçant un récepteur large ou une extrémité serrée des deux côtés du récepteur, ou même un porteur de ballon pivotant. Parce que les 49ers jouent tellement hors couverture lorsqu’ils sont dans la couverture 3, ces écrans seront un moyen facile pour les Chiefs de ramasser quelques mètres. Avec des monstres après la capture comme Tyreek Hill, Sammy Watkins, Travis Kelce et Williams à la disposition de Mahomes, certaines de ces courtes passes peuvent se transformer en gros gains. Je ne dormirais pas non plus sur la recrue Mecole Hardman en faisant une pièce en faisant une passe d’écran dimanche.

C’est une autre raison pour laquelle j’ai demandé combien de temps McCoy jouera, car au moins j’ai l’impression qu’il pourrait apporter une contribution en tant que troisième joueur avec le jeu à l’écran. Et cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas également être un facteur lors des premiers ralentissements, mais Shady dans un espace ouvert avec des bloqueurs devant lui est toujours un spectacle effrayant pour la plupart des défenses.

La deuxième chose que je m’attends à voir de l’infraction de passage des Chiefs est un certain nombre de bootlegs et de demi-rouleaux pour déplacer la poche de Mahomes. Ils utilisent déjà les deux régulièrement de toute façon, mais plusieurs équipes ont pu faire du foin avec des bootlegs contre cette défense normalement robuste des 49ers.

Si vous revenez en arrière et regardez quand les 49ers ont battu les Rams lors de la semaine 16, les Rams ont presque foutu les 49ers à mort en première mi-temps. Pour une raison quelconque, la défense de San Francisco, normalement disciplinée, a été complètement dissociée de la mauvaise orientation.

Les 49ers semblaient nettoyer certains détails à la mi-temps, et ils étaient bien meilleurs face à ces mêmes looks de bootleg en seconde période. Mais je pense que les chefs voudront voir par eux-mêmes si le problème est vraiment «réglé».

Avec tout le reste, ils doivent s’inquiéter pour essayer de couvrir ces puissants joueurs en position de compétence KC, les bootlegs et les demi-jets vont être un autre casse-tête dont la défense des 49ers n’a tout simplement pas besoin.

Et, en bonus, ces types de jeux devraient également aider à garder Mahomes loin de cette féroce ruée vers San Francisco.

En théorie, au moins.

C’est là que courir beaucoup de ventre cassé peut également jouer en faveur des chefs. Vous obtenez cet homme de l’aile qui frappe à plusieurs reprises l’homme de fin sur la ligne de mêlée, et cet homme de fin commence à être frustré. Ensuite, vous avez cet ailier aller dur à l’homme de fin sur la ligne de mêlée à nouveau, mais au lieu de le chasser, cet ailier s’infiltre dans l’appartement plutôt que sur un bootleg. Ce gars sera généralement grand ouvert, et cet ailier pourrait finir par être n’importe qui de Kelce à un “grand” récepteur large comme Watkins ou Demarcus Robinson. Amener le ballon à l’un de ces gars, dans cette situation, leur donnerait une chance de faire rater un gars et de frapper un sprint de vent dans la zone des buts.

Avantage, chefs.

Les Chiefs essaient de présenter Kelce un peu comme les 49ers le font avec leur ailier serré, George Kittle. Aussi froid qu’il soit, Kelce semble flotter sous le radar menant à ce Super Bowl. Des deux, Kelce avait plus de prises (97 à 85), plus de verges (1 229 à 1 053), et l’a égalé en recevant des touchés avec cinq (Kelce a également eu un touché précipité) cette saison.

Je ne serais pas surpris si Kelce avait une journée classique de type “Tu te souviens de moi?” À Miami. Je suis sûr que les chefs vont essayer de le nourrir et ils trouveront des moyens créatifs de lui donner le ballon. Indépendamment de ce sur quoi les têtes parlantes se concentrent, vous pouvez parier que les 49ers savent que Kelce est la vraie affaire. Je m’attends absolument à ce que les 49ers essaient de doubler Kelce dans les grandes places tout au long du jeu, mais c’est là qu’un bon design de jeu peut encore gagner.

J’ai vu un écran de jeu à bout serré qui a fonctionné contre la défense des 49ers. Je pense également que nous pourrons obtenir des combinaisons de routes maillées des Chiefs si les 49ers essaient de mélanger un peu plus de couverture masculine. Le maillage est essentiellement le lieu où les récepteurs éligibles parcourent des itinéraires à différents niveaux des deux côtés, essayant d’utiliser ce trafic pour détourner un défenseur de la couverture.

Recherchez-les pour essayer de l’utiliser dans la zone rouge et libérez Kelce sur un croiseur peu profond, si nulle part ailleurs sur le terrain.

Je crois également que nous verrons des «batteurs» de la couverture 3 de Kansas City pour essayer de profiter de la tendance des 49ers à jouer cette couverture de zone dans la plupart des matchs. Kelce ou l’un des autres bouts serrés peut parcourir un ou deux virages à partir de la fente tandis que l’élargisseur à ses côtés court un poteau profond pour attirer le coin et la sécurité.

Une autre pièce à surveiller est celle que j’ai trouvée tout au long de la semaine 1 contre les Jaguars, qui ont une défense quelque peu similaire aux 49ers. Les chefs ont fait courir à Watkins un croiseur peu profond qui s’est finalement transformé en une sorte de route de roue de l’autre côté. Le large de ce côté a couru un poteau maigre pour attirer le coin et la sécurité, et le porteur de ballon a également parcouru un itinéraire plat de ce côté, ce qui a fini par attirer le secondeur qui normalement coulerait et jouerait le plat.

Watkins n’a probablement jamais été aussi grand ouvert que cela dans sa vie.

Je ne serais pas surpris si cela se reproduisait dimanche.

J’ai aussi les doigts croisés pour que les chefs éclatent la formation oopty oop pour exécuter un écran, ce qui est l’une de mes choses préférées au monde pour une utilisation offensive. C’est plus un vœu pieux que quelque chose qui risque de se produire, cependant.