Aperçu gratuit du NBA League Pass pendant la saison 2019-2020

Chers fans de la NBA,

L’évolution de la situation autour du coronavirus a été difficile pour tout le monde et nous espérons que vous prenez les précautions appropriées pour vous assurer que vous et votre famille restez en sécurité et en bonne santé. Nous vous encourageons à visiter NBA.com pour plus d’informations sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille pendant cette période sans précédent.

Limiter les interactions sociales est un moyen essentiel de minimiser la propagation de ce virus, mais rester à la maison pendant de longues périodes peut être difficile. Avec la saison 2019-2020 de la NBA en pause, la NBA et Turner Sports offrent à tous les fans un aperçu gratuit du NBA League Pass, le produit premium par abonnement de la ligue, jusqu’au 22 avril. Cette offre gratuite vous donnera accès à tous les durée et rediffusions condensées de tous les jeux de la saison 2019-20, ainsi qu’une vaste archive de jeux et de contenus classiques.

Vous pouvez utiliser cette offre gratuite en vous connectant à votre compte NBA via NBA.com ou l’application NBA sur iPhone, iPad, Apple TV, appareils mobiles et tablettes Android, Android TV, Amazon Fire TV, Roku, Xbox One, PlayStation 4 et autres Périphériques compatibles.

Merci et merci de rester en sécurité.