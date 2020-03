Apportez Young, les meilleurs jeux après avoir atteint 350 plus rapidement

La projection de l’avenir de Apportez jeune continue d’exciter ses partisans et d’effrayer les rivaux. Le joueur franchisé du Atlanta Hawks et autour duquel s’articulera le processus de reconstruction de l’équipe, il continue d’élever son niveau à un statut supérieur à chaque rencontre et propose un spectacle sublime. C’est un joueur différent, un de ceux qui justifient le paiement d’un billet et qui font que chaque fan reste attentif à ses mouvements. Against the Hornets a obtenu sa nième performance exceptionnelle de la saison NBA, avec 31 points et 16 passes décisives, parvient à un fait choquant.

Bring Young est le joueur le plus rapide de l’histoire de la NBA pour atteindre 350 trois points (140 matchs), battant le record de Damian Lillard de 142 matchs. pic.twitter.com/w7L5Jru2rt

Et c’est que Young, avec les six triplets réalisés le matin dernier, est devenu l’homme qui plus rapide a atteint les 350 triples marqués en NBA. Il n’a eu besoin que de 140 matchs, dépassant le record qu’il détenait Damian Lillard, avec 142 réunions. Sans pressions concurrentielles, Young profite de chaque duel pour faire ses preuves, mais trouve l’équilibre parfait entre proéminence offensive et capacité à impliquer ses coéquipiers. Il y a beaucoup de jeunes qui s’améliorent sur la base de la générosité de leur base, comme John Collins, DeAndre Huerter ou Cam Reddish. Cela est démontré par le fait qu’en moyenne 9,3 passes décisives cette saison, dépassant 8,6 la saison dernière.

Pull-ups avec logo en double prolongation – pic.twitter.com/K78Pa0kAYi

Il s’est également amélioré en notation (de 23,5 à 29,4) et en rebonds (de 4 à 4,3). Il est clair que Apportez jeune est déterminé à faire l’histoire dans le NBA et il veut y parvenir grâce à un projet qui peut être un gagnant à moyen terme. Ses expositions permanentes sont la meilleure garantie d’attirer de jeunes talents dans sa croisade et d’être considéré comme un basketteur appelé à la gloire. Les Atlanta Hawks Ils ont un diamant brut à partir duquel construire une équipe championne.

——. —-. ————. pic.twitter.com/wP2OZ9XCWq

