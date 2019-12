Appréciant ce que le joueur de 26 ans a apporté aux Nets

Lors de leur match contre les San Antonio Spurs jeudi, les Brooklyn Nets ont subi leur plus grosse défaite de la saison: David Nwaba.

L'aile de 26 ans aurait subi une intervention chirurgicale vendredi matin et devrait manquer le reste de la saison. C'est un coup particulièrement dur pour Nwaba, un ancien agent libre non repêché qui a joué au ballon du collège communautaire du Santa Monica College de Los Angeles avant son transfert à Cal Poly.

Il connaissait sa quatrième saison professionnelle, trouvant enfin une foulée en tant que joueur 3 et D de bonne foi dans la NBA. Regardez cette compilation de ses meilleurs blocs et vols de la saison, en utilisant son envergure de 7 pieds à son avantage:

Cette blessure est également dévastatrice pour les Nets, qui avaient accueilli Nwaba dans leur rotation. Brooklyn surclassait ses adversaires de 8,3 points pour 100 possessions lorsqu'il était sur le terrain. C'est la meilleure note nette de tous ceux qui ont joué au moins dix minutes pour l'équipe cette saison.

L'un des plats à emporter les plus surprenants en regardant ses statistiques: le gardien a joué 49 minutes aux côtés de ses coéquipiers Spencer Dinwiddie, Joe Harris et Jarrett Allen en 2019. Les Nets ont devancé leurs adversaires par un taux comiquement impressionnant de 47,1 points pour 100, ce qui était le meilleur classement net parmi tous les alignements de quatre joueurs (minimum: 40 minutes) dans la ligue.

Même s'il n'est pas connu pour son score, il était en moyenne de 22,6 points par 36 minutes dans ce temps. C'était une formation qui fonctionnait clairement pour lui et son équipe.

Dans l'ensemble, Nwaba était en moyenne de 1,12 points par possession pour les Nets jusqu'à présent cette saison. Cela se classait au 91e centile parmi tous les joueurs, par Synergy Sports. Il a réussi un record de carrière de 46,2% au-delà de l'arc cette saison et avait connecté la moitié de ses tentatives depuis le coin.

La majorité de ses autres tentatives de placement sur le terrain provenaient de la zone réglementée, où il tirait un impressionnant 65,6 pour cent. Comme vous pouvez le voir sur son tableau des tirs, Nwaba s'est vanté de l'intelligence du basket-ball pour éviter le milieu de gamme et se concentrer plutôt sur les opportunités les plus efficaces.

Cela n'avait pas d'importance s'il tirait alors qu'il était étroitement opposé non plus. Il tirait 7 pour 11 (63,6%) lorsque son défenseur le plus proche était à moins de deux pieds de lui, ce qui n'est pas une tâche facile pour quiconque à n'importe quel niveau. Il était en moyenne de 1,31 points par possession sur les tentatives de capture et de tir gardées, via Synergy, qui se classait au 92e centile.

Mais sans doute son ajout le plus précieux à son équipe avait été sa présence défensive.

Selon Cleaning the Glass, son pourcentage de bloc (2,1%) se classait comme le meilleur parmi tous les joueurs à sa position. Les adversaires avaient un pourcentage de buts réels de seulement 42,6% lorsqu'il était sur le terrain, ce qui est bien inférieur à la moyenne de la ligue (52,2%) cette année.

Nwaba est le type de joueur décousu qui s'est retrouvé près du sommet du classement de l'équipe pour les balles lâches récupérées, les déviations et les charges tirées. Ce sont les jeux hustle qui créent une mentalité gagnante pour toute équipe de basket-ball.

Bien qu'il soit difficile de remplacer les choses qu'il fournit à l'équipe sur le terrain alors qu'il se remet de sa blessure, les Nets auront de la chance de l'avoir dans les vestiaires alors qu'il continue son histoire de persévérance.

