Après avoir ajouté Carroll, les Rockets acceptent de signer le vétéran Jeff Green

Les Rockets ont rempli leur alignement lundi et ont renforcé leur profondeur en zone avant en concluant des accords pour signer une paire d’attaquants NBA de 33 ans, d’abord DeMarre Carroll et plus tard Jeff Green.

Les deux vétérans seront recrutés sur les deux places ouvertes de l’équipe, créées après le report de la date limite de négociation de GM Daryl Morey. La nouvelle de l’accord de Green avec Houston n’a été divulguée que quelques minutes après la rupture de l’accord avec Carroll.

Chaque joueur semble correspondre à la tendance de Houston vers des alignements plus petits, conçus pour renforcer l’espacement au sol et ouvrir des voies de circulation pour les stars de la zone arrière James Harden et Russell Westbrook. Les 6 pieds 8 pouces verts et 6 pieds 6 pouces Carroll pourraient chacun être des options sur la ligne de front derrière les habitués de la rotation P.J.Tucker, Danuel House Jr.et Robert Covington.

En effet, Morey et l’entraîneur-chef novateur Mike D’Antoni abandonnent la taille et la protection de la jante d’un centre traditionnel – comme Clint Capela – en échange de plus de tir de périmètre et d’une polyvalence défensive.

Green a joué 30 matchs avec l’Utah plus tôt cette saison, marquant 7,8 points (32,7% sur 3 points) et récupérant 2,7 rebonds en 18,4 minutes par match. Il a été levé le 24 décembre et n’a plus d’équipe depuis.

Contrairement à Carroll, il semble que Green signera initialement un contrat de 10 jours avec les Rockets avant de s’engager sur un accord pour le reste de la saison.

Au cours de sa carrière de 12 ans dans la NBA avec huit équipes, Green a en moyenne 13,0 points et 4,4 rebonds en 29,6 minutes par match.

Repêché n ° 5 au classement général du repêchage de la NBA 2007, Green a déjà de l’expérience aux côtés de Westbrook et Harden pendant son séjour à Oklahoma City de 2008 à début 2011.

Green et Carroll devraient être disponibles pour jouer lorsque Houston (34-20) sera de retour jeudi soir à Golden State (12-43). Le match débutera à 21h30. Central et être télévisé à l’échelle nationale sur TNT.

