Après avoir joué à LeBron imaginaire, Gronkowski rejoint Brady sur Bucs

Plus tôt ce week-end, l’ancien soldat des New England Patriots Rob Gronkowski a montré son athlétisme actuel tout en jouant sur un panier de basket en plein air et en jetant quelques dunks doux contre son «ami imaginaire LeBron». Et tandis que Gronkowski ne va pas essayer pour une équipe NBA, il va retourner dans la NFL et rejoindre son ancien coéquipier Pats Tom Brady dans un mouvement que beaucoup assimilent à un premier partenariat avec des joueurs de type NBA à Tampa Bay . Mardi après-midi, Adam Schefter d’ESPN a annoncé que les Patriots avaient accepté de vendre Gronkowski aux Buccaneers.

C’est ce que Gronkowski et «LeBron» ont fait ce week-end.

@robgronkowskiPlaying contre mon ami de quarantaine invisible, LeBron. Je devrais être en quarantaine NBA 🤣🏀 ## quarantine ## boredathome ## quarantinebasketball ♬ son original – robgronkowski

https://www.tiktok.com/embed.js

Brady a rejoint les Buccaneers en agence libre peu de temps après l’ouverture de la période d’agent libre dans la NFL, laissant les New England Patriots après y avoir joué pendant 20 saisons.

Gronkowski se sent apparemment beaucoup plus en santé maintenant qu’il ne l’était auparavant. Il a abordé certains de ces problèmes de santé et son rétablissement lors d’une apparition sur la boutique de HBO / UNINTERRUPTED.

.