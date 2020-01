Après l’histoire en 2016, les Warriors se connectent pour le dernier match de Kobe Bryant

Le 13 avril 2016, les Golden State Warriors ont marqué l’histoire de la NBA en remportant leur 73e match de saison régulière, un record. Après avoir abattu les Grizzlies de Memphis 125-104, Golden State est allé dans les vestiaires non pas pour célébrer, mais pour regarder le dernier match d’une légende de la NBA.

Le même soir, Kobe Bryant s’est préparé pour le dernier match de sa tournée d’adieu NBA contre l’Utah Jazz. Bryant l’a rendu mémorable, marquant 60 points sur 22 tirs sur 50 sur le terrain, menant Los Angeles à un 101-91 dans le dernier match de sa riche carrière en NBA.

À la suite d’un accident mortel d’hélicoptère qui a tragiquement coûté la vie à Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes, Anthony Slater de The Athletic a demandé à Steve Kerr s’il se souvenait de la performance finale épique de Bryant.

Je m’en souviens – nous avons écrit l’histoire et sommes restés sur le sol – c’était une célébration sur le terrain et nous sommes restés sur le sol pendant un bon moment, puis nous sommes tous allés dans les vestiaires et le jeu était en cours – tout le monde est chuchotant: “ Kobe a 40 ” et nous avons regardé les dernières minutes pendant qu’il accumulait des points – les joueurs regardaient tous de leur côté du vestiaire, et les entraîneurs étaient tous dans notre vestiaire – c’était une soirée incroyable.

Kerr et les Warriors ont pu célébrer la vie de Bryant contre les Philadelphia 76ers avec une violation de huit et 24 secondes au début de leur match.

Les Warriors auront la chance d’honorer Bryant à San Francisco lors de leur retour au Chase Center le 8 février contre son ancienne équipe, les Los Angeles Lakers.

