Après que les Dubs ont fait un bond, les arènes vides peuvent être inévitables en raison de COVID-19

Les Boston Celtics et la NBA se sont adaptés à la nouvelle réalité qu’est l’épidémie de coronavirus COVID-19 comme le reste du monde, et des ajustements encore plus importants pourraient être à l’horizon.

Les équipes, y compris Boston, intensifient leurs efforts pour empêcher la propagation potentielle de la maladie aux joueurs, mais avec la situation qui continue de s’aggraver aux États-Unis et dans le reste du monde, des mesures plus agressives peuvent ne pas être loin derrière.

En commençant par des avertissements pour éviter de serrer la main des fans et de signer des autographes, les équipes ont insisté sur l’hygiène appropriée et la minimisation des opportunités de transmission.

La suppression de l’accès aux médias dans les vestiaires et autres espaces d’équipe était la prochaine étape – profondément impopulaire auprès des journalistes, mais aussi largement reconnue comme nécessaire.

Bientôt, la NBA pourrait même envisager de déplacer des matchs programmés vers des sites dans certaines parties du pays avec moins de cas de transfert de COVID-19, rapporte Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La ligue a même envisagé de suspendre des matchs ou de les organiser dans des arènes vides comme cela a déjà été fait avec le football et d’autres sports en Europe et en Asie, les Golden State Warriors étant les premiers à adopter une telle politique dans le jeu contre les Brooklyn Nets, rapporte le Marc Stein du New York Times.

En ce qui concerne cette dernière option, l’annonceur de longue date des Celtics, Mike Gorman, pense que ce n’est qu’une question de temps.

S’exprimant sur un épisode récent de la populaire émission de radio sportive locale Toucher et Rich, Gorman a déclaré: “Je pense que nous allons bientôt jouer à des jeux dans des arènes vides. Plus tôt que les gens ne le pensent. “

Chaque équipe perdrait environ 3 millions de dollars de recettes par match dans une telle situation, ce qui verrait également les médias pour chaque match rester à la maison, les équipes diffusant simplement les productions des équipes médias de la franchise opposée à la place de leurs équipes de route pour minimiser les déplacements.

Une autre option pourrait être de faire en sorte que les équipes effectuent simplement le jeu par jeu à distance.

Pour Gorman, l’impact a vraiment commencé à toucher la maison, changeant même la façon dont il interagit avec les gens de l’arène; «Mon niveau de préoccupation est élevé», a-t-il expliqué.

“Lors du match celtique, l’autre soir, beaucoup de gens viennent à côté de la table et veulent dire de belles choses, ce que je suis très flatté du temps qu’ils ont écouté, et ils sortent leurs mains pour se serrer la main. Je ne veux plus serrer la main de personne. “

“Ce n’est rien de personnel, mais j’essaie simplement de réduire les chances d’être celui qui obtient ce truc”, a-t-il ajouté. Étant donné que la maladie semble être la plus meurtrière pour les personnes âgées, à 72 ans, il est logique que le luminaire Celtics adopte une approche extra-prudente.

La NBA et d’autres ligues de sport pro reçoivent déjà des retours sur la poursuite des événements en direct face à la propagation de la pandémie, comme les récents commentaires du gouverneur de Californie Gavin Newsom sur le sujet.

“J’ai trouvé assez curieux”, a déclaré Newsom via Harry Bushnell de Yahoo Sports, “que les quatre principales organisations – la LNH, le football, la Ligue majeure de baseball et la NBA – établissent des directives pour protéger leurs athlètes mais pas leurs fans.”

L’attaquant de Boston, Gordon Hayward, a raconté (via Chris Goff de l’AP) qu’en dehors du nouvel espace entre les joueurs et les journalistes lors de l’accès prévu aux médias, peu de choses ont changé depuis les premiers avertissements et les soins d’hygiène ont été mis en place il y a quelques jours.

Il devient de plus en plus préoccupé par le temps, cependant, en lisant bon nombre des mêmes reportages que nous qui voyons des écoles, des collèges et d’autres grands rassemblements annulés ou reportés.

«C’est certainement préoccupant. J’ai lu un article qui disait que les écoles Avon sont fermées pendant deux semaines, juste à côté de l’endroit où j’ai grandi. C’est assez fou qu’ils fassent tout cela, mais il est certainement justifié d’essayer de protéger les gens. “

Le sentiment a été largement repris par l’entraîneur-chef de l’équipe, Brad Stevens, qui a déclaré: «Personne ne veut jouer sans supporters», via Steve Bulpett du Boston Herald.

«Ce serait vraiment dommage, mais comprenez parfaitement si ces décisions sont prises. Ils sont faits par des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que nous pour les fabriquer. “

Stevens continuerait à souligner l’importance de la présence et de la participation des fans tout en prenant soin de noter que même si les fans rendent la NBA elle-même possible, certaines choses – comme la santé publique – sont à juste titre une priorité beaucoup plus élevée.

Et s’il s’agit de nombreuses parties du pays se trouvant en quarantaine partielle, la simple existence de jeux pouvant continuer peut être un répit bienvenu d’être forcé de passer une grande partie de son temps entre quatre murs.

Normalement, Stevens ne pouvait pas s’empêcher de faire une blague au milieu du sujet, cependant, plaisantant que son «espoir serait que le micro chaud qu’ils ont n’est pas juste à côté de moi si nous n’avons pas de fans dans le bâtiment, ils ramassent tout ce que je dis. “

Blagues à part, si un joueur se retrouve avec le virus, cela pourrait créer des problèmes importants pour une équipe et la ligue. “La première fois qu’un joueur de la NBA revient avec ça, ça va vraiment gâcher les choses”, a suggéré Gorman.

“Si quelqu’un en découvre qui est directement associé à l’équipe ou à un joueur, alors il va falloir qu’il prenne des décisions très intéressantes en termes de quarantaine”, a-t-il poursuivi.

Les Celtics, la NBA et nous tous avons des changements à venir dans nos vies à la suite de cette pandémie, la plupart d’entre eux ne sont pas les bienvenus.

Mais elles doivent être faites avec une grande prudence et nous devons utiliser les meilleures connaissances scientifiques des experts les plus informés comme l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control pour guider nos actions aux niveaux individuel et collectif.

La vie peut très bien en dépendre.

.