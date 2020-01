Après une autre défaite, Westbrook mène les Rockets en réunion d’équipe

Après une défaite de 10 points à domicile sans inspiration contre Portland, le leader des marqueurs de la NBA, James Harden – qui avait un point bas de la saison de 13 points – a déclaré que les Rockets avaient une réunion d’équipe après le match pour se débarrasser de certaines choses. L’entraîneur-chef Mike D’Antoni a fait allusion au «navire qui se fait secouer».

Selon le gardien de réserve Austin Rivers, c’est la co-star de la zone arrière et l’ancien MVP de la NBA Russell Westbrook qui a dirigé la réunion de mercredi.

Westbrook a été l’un des seuls points lumineux de mercredi avec 31 points (50% de tir, 40% sur 3 points), 12 passes décisives et 11 rebonds, et son énergie positive a continué après le match alors qu’il encourageait ses coéquipiers au milieu d’une récession prolongée au cours de la semaine dernière .

Interrogé sur son message aux coéquipiers, Westbrook a déclaré:

Simplement créer de la cohérence. Je joue dur. Les X et les Os n’ont pas vraiment d’importance. Il ne fait que jouer dur régulièrement, nuit après nuit.

Les Rockets (26-14) ont maintenant perdu deux matchs consécutifs et trois des quatre au total. Les trois défaites sont survenues à deux chiffres, Houston accordant une moyenne de 117 points dans ces matchs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui devait arriver pour inverser cette tendance, le huit fois NBA All-Star a maintenu son évaluation originale. Westbrook a déclaré:

C’est aussi simple que ça. Jouer dur. Tout le reste va s’aligner. Il y a assez de talent, assez d’expérience. Nous savons comment jouer au jeu. Nous devons juste jouer dur chaque soir.

Les Rockets ont l’un de leurs tronçons les plus difficiles de la saison à venir, avec six équipes éliminatoires actuelles de la Conférence de l’Ouest qui se profilent au cours des huit prochains matchs. Les deux autres matchs sont sur la route, au Minnesota et à Portland – ce dernier venant de gagner à Houston.

Mais dans les commentaires post-match de mercredi aux journalistes, Westbrook, âgé de 31 ans, a déclaré qu’il était impatient de relever ce défi:

La vraie mesure d’un homme, c’est quand on résiste à l’adversité. Je vis pour des choses comme ça. Je sais que les gars dans les vestiaires ressentent la même chose, et nous devons juste y rester.

Les Rockets tenteront de commencer à mettre en œuvre ce plan lors de leur retour en action samedi à domicile contre les Lakers de Los Angeles (33-8), qui dirigent la Conférence de l’Ouest. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 30 et le match sera diffusé à l’échelle nationale sur ABC.

.