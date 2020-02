Après une longue attente, que peuvent faire les Celtics pour les options de rachat?

Après avoir résisté à l’échéance commerciale de la NBA 2020, les Boston Celtics ont encore quelques outils à leur disposition lorsqu’il s’agit de faire des changements dans l’alignement de mi-saison.

Ils peuvent toujours ajouter des joueurs non signés à un emplacement de liste ouvert et ils peuvent signer des joueurs achetés auprès d’autres équipes de la NBA tant que le processus est terminé avant la fin de la journée du 1er mars.

Au moins, s’ils veulent utiliser ce joueur en séries éliminatoires.

Les Celtics n’ont actuellement aucun emplacement de liste ouvert, mais pourraient éventuellement renoncer à un joueur si la bonne option se présente.

Avec une abondance de jeunes talents sur la liste et plus destinés à arriver cet été sous la forme d’un maximum de trois choix de première ronde, il peut être judicieux de mordre la balle maintenant et de signer un joueur pour un accord à court terme.

Les candidats les plus probables seront parmi les joueurs les moins payés de la liste qui sont également parmi les moins productifs, limitant les options à une petite poignée de joueurs.

Le chef de file est le grand homme français Vincent Poirier, qui a eu du mal à s’adapter au match NBA lors de sa première saison en championnat à 26 ans, gagnant 2,5 millions de dollars.

C’est un peu plus que la plupart des coupes de fin de banc ont tendance à faire, donc il faudrait probablement une perspective impressionnante pour que la coupe de Vinny Sexpants vaille la peine, laissant l’aile de réserve Javonte Green comme la seule autre option probable pour une coupe potentielle.

Green est en fait un joueur productif si incohérent – bien qu’à 26 ans également, il est peu probable qu’il ajoute beaucoup à son jeu. Il est sur les livres pour un peu moins de 900 000 $, cependant, bien qu’utile, il peut être judicieux de couper le Virginian si la bonne option apparaît.

La seule autre option réaliste – et nous étendons ce terme ici – serait le recrue Carsen Edwards ou le général vétéran Brad Wanamaker, le premier mérite toujours de s’accrocher pour voir ce qui se développe et le second un joueur de profondeur précieux.

Cela nous amène aux options disponibles, et pour l’instant, les choix sont minces.

Mais à mesure que nous approcherons de cette date limite de rachat le premier jour de mars, plusieurs options sortiront probablement de leur situation actuelle, et au moins quelques-unes pourraient valoir la peine d’ouvrir une liste pour voir.

Le Tristan Thompson des Cleveland Cavaliers pourrait peut-être être l’option la plus intrigante, mais c’est un long retard que son équipe actuelle lui accordera un rachat. Et les joueurs – tels que Thompson – représentés par Klutch Sports doivent encore en accepter un.

L’attaquant Marvin Williams des Charlotte Hornets serait un autre excellent candidat s’il était racheté, capable de tirer 37,6% de l’extérieur de l’arc et de couvrir les attaquants et les joueurs de première ligne plus défensivement en cas de besoin.

Les Hornets pourraient également chercher à se séparer du centre Bismack Biyombo selon Bryan Kalbrosky de HoopsHype, et bien que ce ne soit pas une option particulièrement sexy, ils pourraient fournir une profondeur de zone avant bien nécessaire au-dessus de ce que Boston voit de Poirier.

Désormais, Piston de Détroit, John Henson, devrait être surveillé, car il est un bon tireur et rebondeur, probablement derrière Christian Wood, Sekou Doumbouya et peut-être même Thon Maker.

Evan Turner est une option intéressante qui connaît déjà l’entraîneur-chef du système que Brad Stevens utilise. Il a enregistré des chiffres horribles en tant qu’Atlanta Hawk, mais a également été relégué à un rôle de rotation profonde pendant que l’équipe tentait de développer ses jeunes joueurs (et d’améliorer ses chances de repêchage).

Conformément aux anciens Celtics, il y a une chance que Dallas Maverick Courtney Lee soit racheté de sa situation actuelle, jouant actuellement un peu moins de 11 minutes par match pour son équipe actuelle. Un tireur de carrière à 38,8% en 3 points pourrait toujours aider un peu.

Un ancien Celtic plus récent pourrait être levé en raison de son inclusion d’un accord envoyant un autre ex-Celt aux Los Angeles Clippers, l’accord atterrissant Marcus Morris sur ce concurrent de la côte ouest retirant l’informatique de la liste des Wizards de Washington.

Il y a un monde où sa production et le récit que son retour crée pourraient valoir la peine d’être coupés, mais cela se ferait au prix d’élever simplement le général à deux voies, Tremont Waters, au niveau de la NBA pour voir ce qu’ils ont devant tous ces choix à venir cet été.

Même après avoir raté tout le drame des échéances commerciales, Boston peut choisir de se tenir à nouveau sur le marché des rachats, en particulier si l’une des meilleures options mentionnées ci-dessus ou un autre acteur d’impact n’est pas une mise à niveau très claire et évidente.

Quelle que soit la voie choisie par le front office, les joueurs peuvent au moins pousser un soupir collectif de soulagement en sachant – sauf peut-être un ou deux joueurs – leur statut d’alignement pour l’été.

.