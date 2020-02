Après une longue journée, Harden marque 37 points alors que les Rockets passent devant Knicks

Malgré un voyage d’une journée inhabituellement long, le joueur des étoiles James Harden a toujours mené les Rockets avec 37 points et neuf passes décisives alors que Houston a remporté une victoire à domicile de 123-112 (score de la boîte) lors de sa visite à New York lundi soir.

Harden a réussi 37 tirs avec 14 tirs sur 25 (56,0%), dont 31 points en première mi-temps. Cela a donné à Houston un avantage de 15 points à la mi-temps, ce qui leur a permis de mener confortablement tout au long de la seconde mi-temps.

Les Rockets (37-20) ont maintenant remporté quatre matchs consécutifs et huit de leurs 10 derniers matchs. Houston a mené par pas moins de 25 points au quatrième trimestre, mais les Knicks ont réduit la marge finale à 11 points plus respectable après que l’entraîneur-chef Mike D’Antoni ait vidé son banc et que l’ancien joueur par excellence soit sorti.

Les Knicks ont été menés par 21 points (8 tirs sur 15) du prisé débutant RJ Barrett, sélectionné n ° 3 au classement général du repêchage de la NBA 2019.

Harden, Russell Westbrook et P.J. Tucker ne sont arrivés au Toyota Center qu’une heure avant le coup d’envoi de lundi, car ils étaient à Los Angeles pendant la journée pour le service commémoratif de Kobe Bryant. Mais face aux humbles Knicks (17-40), toute fatigue des événements de la journée n’a pas ralenti Harden.

Westbrook n’a pas joué en raison de la douleur au pouce gauche, bien que D’Antoni ait indiqué après la partie que ce n’était pas une préoccupation majeure.

Parti à la place de Westbrook, Eric Gordon a marqué 16 points et a réalisé un différentiel de points de meilleur équipe de +16 en 26 minutes. Cependant, Gordon a quitté le match au début de la seconde moitié avec un genou endolori.

Hors du banc, les gardes de réserve Austin Rivers et Ben McLemore ont chacun poursuivi leur tir chaud avec 31 points sur 6 sur 12 (50,0%) derrière l’arc de 3 points.

Lors de leurs débuts à domicile, les nouveaux arrivants vétérans Jeff Green et DeMarre Carroll ont ajouté 16 points entre eux sur un tir de 6 sur 8 (75,0%).

Parmi les partants en première ligne, Robert Covington a ouvert la voie avec 11 points (3 sur 8 sur 3 points), sept rebonds et quatre blocs – prolongeant sa séquence de quatre matchs consécutifs avec trois tirs bloqués ou plus.

Les Rockets concluront un bref match à domicile de deux matchs lorsqu’ils accueilleront les Memphis Grizzlies (28-28) et le recrue de l’année Ja Morant, mercredi soir. Le pourboire est prévu à 19 h. Heure centrale de Toyota Center, et le jeu sera télévisé à l’échelle nationale sur ESPN.

