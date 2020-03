«Arme dynamique» Zion Williamson impressionne Frank Vogel

Zion Williamson n’a été que spectaculaire pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans depuis qu’il est entré dans leur onze de départ. La recrue a mis tout le monde au courant – les entraîneurs, les autres joueurs, les fans et les médias – avec son style de jeu puissant et explosif.

Maintenant, selon Joe Vardon de The Athletic, même l’entraîneur-chef des Los Angeles Lakers Frank Vogel a été impressionné par Zion et sa récente pièce. Cependant, Vogel a précisé qu’il avait déjà des attentes élevées envers Williamson, qu’il surveille depuis le temps de la recrue à Duke.

«C’est vraiment une arme dynamique et il les complète, a déclaré Vogel à propos de Zion.

“J’ai toujours été un grand fan de lui. J’ai fait l’émission Get Up sur ESPN, j’ai été membre des médias une fois comme vous, et je l’ai fait le matin après avoir disputé 13 pour 13 contre Syracuse l’année dernière. J’ai regardé les clips encore et encore. Son pouvoir star est réel et il continue d’être à la hauteur du battage médiatique. Il va avoir une belle carrière. “

L’un des affrontements les plus attendus de la jeune carrière de Williamson a été contre LeBron James. Et dimanche soir, Zion a marché jusqu’à 35 points, un sommet en carrière, dans un effort perdu pour les Pélicans.

Alors que LeBron s’est retrouvé avec un triple-double, Zion a sans aucun doute impressionné. Il a affiché une domination absolue tout en étant gardé par Kyle Kuzma, profitant complètement de l’absence d’Anthony Davis et intimidant son chemin vers la jante.

C’est la troisième performance de Zion Williamson en 30 points, et il est difficile d’oublier qu’il n’a joué que 15 matchs au total. Bien que les Pélicans aient subi une défaite, ils n’ont besoin que de trois matchs de plus pour rattraper les Grizzlies, huitième tête de série.

Si Zion continue d’accélérer à partir de maintenant, personne ne serait surpris s’il mène les Pélicans au dernier rang des séries éliminatoires. Et s’ils le font, les fans ont toute une après-saison pour regarder le spectacle LeBron-Zion.