Arrivée sur le marché du rachat avant la date limite du 1er mars

Avec moins de 48 heures restantes pour faire un pas sur le marché du rachat pour qu’un joueur soit admissible à jouer dans les éliminatoires de la NBA 2020, il semble de plus en plus probable que les Celtics de Boston s’asseoiront à nouveau et ne feront aucun mouvement.

Mais il existe encore quelques options qui pourraient se libérer et qui pourraient valoir la peine de couper un joueur si le front-office estime qu’il a besoin de profondeur.

Compte tenu du point de départ, la santé du garde de Kemba Walker a été moins qu’optimale récemment alors qu’il soigne un genou chauve à la santé, ramasser un général de plancher de réserve ou au moins un porteur de ballon avec une certaine capacité de marquage ou de tir semble être au sommet de Liste de souhaits de Boston.

Et avec le centre de réserve Robert Williams III sur le point de revenir à l’action aujourd’hui en quelques minutes contre les Rockets de Houston, la rotation en première ligne semble beaucoup mieux qu’elle ne l’était il y a plusieurs semaines.

Ainsi, la zone arrière ou l’aile semblerait être le principal besoin de l’équipe pour un joueur de réserve – la question est de savoir qui pourrait être disponible pour remplir un tel rôle?

Commençons par les options improbables qui méritent encore d’être examinées.

Bien qu’il ne soit pas un joueur de ballon ni un joueur de backcourt, le grand homme des Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, est probablement le joueur le plus percutant laissé comme une possibilité pour un rachat de dernière minute.

Mais il est peu probable qu’il recommence Daniel Theis la plupart des nuits, et il est peu probable qu’il soit racheté en tant que client de Klutch Sports – aucun d’entre eux n’en a pris un à ce jour.

Une autre option à fort impact mais à faible cote serait désormais le centre de New York Knick Maurice Harkless. Un peu plus mobile, il ne serait pas terrible, mais ne jouera pas un grand rôle et semble aimer sa nouvelle maison, aussi étrange que cela puisse paraître pour certains.

Et encore une fois, en tant que joueur de première ligne, pas vraiment une priorité.

Examinons maintenant le reste du domaine des rachats potentiels, qui sont peu nombreux, mais également mieux adaptés.

Les Sacramento Kings ne voient peut-être pas d’avenir avec Kent Bazemore à bord, d’autant plus qu’ils ont du mal à intégrer Buddy Hield dans un rôle de départ après l’avoir signé avec un très gros contrat.

Bien qu’il n’y ait pas de bavardage officiel le liant à un rachat, il n’est pas non plus hors de question qu’il puisse finir par obtenir une libération de dernière minute non plus.

Il n’est pas particulièrement bon en tant que porteur de ballon ou distributeur, mais il ajouterait un score bien mérité sur le banc avec un jeu de périmètre respectable sinon particulièrement efficace.

Bien que les chances soient faibles, c’est toujours une situation à surveiller.

Detroit Piston Langston Galloway et New York Knick Wayne Ellington sont une paire de gardes de tir qui font la même chose pour les Celtics qui pourraient également être achetés avant la fin de la journée de dimanche, mais il n’y a aucune indication forte qu’ils le feront être coupé perdre dans le temps non plus.

Cependant, le vieil ami Evan Turner est une aile qui travaille activement avec son équipe actuelle – les Timberwolves du Minnesota – pour sortir de son contrat actuel.

Et bien qu’il n’ait jamais vraiment été un tireur, il peut servir de distributeur de deuxième unité et de gestionnaire de balles tout en ajoutant une attaque respectable au milieu de gamme et au panier proche.

Il connaît également l’entraîneur-chef Brad Stevens et le système des Celtics et a joué avec Marcus Smart lors de son séjour à Boston.

La question se posera de savoir s’il est judicieux de couper l’aile Javonte Green, qui assurait une rotation profonde quelques minutes plus tôt dans la saison, mais est depuis tombé en disgrâce avec Stevens pour des raisons inconnues.

Pourtant, il semble que la franchise apprécie à juste titre la chimie de l’équipe, et même si Green n’a pas produit sur le terrain, sa valeur pour l’équipe pourrait dépasser l’impact de son salaire.

Avec un peu moins de 900 000 $ cette saison, cela fait du Virginian le joueur le plus susceptible d’être coupé dans un tel scénario.

Les chances sont favorables à ce qu’aucune décision ne soit prise avant la date limite de rachat dimanche, mais si cela se produit, il semble probable que Turner soit l’option la plus logique à moins d’une surprise, le candidat de dernière minute se secouant librement.

Compte tenu du fait que l’équipe n’a perdu que deux matchs lors de ses 13 derniers matchs, le sentiment pourrait bien être que cela ne vaut pas la peine de faire des vagues sur un navire aussi bien géré.

