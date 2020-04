Arturas Karnisovas, nouveau directeur général des Chicago Bulls

Les Chicago Bulls Ils ont déjà un nouveau directeur général, un nouveau leader pour achever la reconstitution d’une équipe qui espère revenir en playoffs dans les plus brefs délais. Il s’agit de Arturas Karnisovas, qui après avoir passé les dernières saisons à diriger les cabinets d’avocats Denver Nuggets, arrive maintenant à Windy City pour être le nouveau vice-président exécutif des opérations de basket-ball. La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski sur ESPN.

Bulls a offert le travail à Karnisovas plus tôt dans la soirée et a négocié les détails toute la nuit, ont indiqué des sources. Karnisovas quittera Denver pour Chicago après avoir aidé Tim Connelly et Josh Kroenke à reconstruire les Nuggets en un concurrent de la Conférence de l’Ouest. https://t.co/HMtQ2OivGQ

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 avril 2020

Karnisovas est actuellement dans sa troisième saison à la tête des Nuggets et la septième de la franchise. Il a été déterminant dans l’acquisition de joueurs dans le talal de Nikola Jokic, Michael Porter Jr. et d’autres joueurs concernés. Il a été question qu’il pourrait reprendre les Rockets, mais il a finalement opté pour les Bulls.

Karnisovas, une légende de l’Université de Seton Hall, a joué pour le FC Barcelone en deux périodes (95-95 et 2000-02). Il a remporté 3 ligues ACB, une Copa del Rey et avec la Lituanie, il a pu obtenir deux médailles de bronze aux Jeux de Barcelone et d’Atlanta et une d’argent au Championnat d’Europe en Grèce 95.

Nous verrons ce qu’il est capable de faire chez des taureaux qui ont très besoin d’une reconstruction profonde.

